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Kadın Girişimcilerden Kooperatifle Yeni İş İmkanları

Kadın Girişimcilerden Kooperatifle Yeni İş İmkanları

Eskişehir'de kadın girişimciler, ev hanımlarına istihdam sağlayan bir kooperatif kurdu.

21.10.2024 10:39
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Eskişehir'de kadın girişimciler tarafından oluşturulan kooperatif sayesinde ev hanımları, hem çalışma saatlerini aile düzenlerine göre ayarlıyor hem de ev bütçesine destek oluyor.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki ev hanımları, yaşadıkları mahallede kendilerine iş imkanı oluşturabilmek için bir araya geldi. Yaklaşık 1 yıl önce planlamasına başladıkları hayallerini gerçeğe dönüştüren kadınlar, geçtiğimiz günlerde Tomris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışını gerçekleştirdi. Boya, badana ve tesisat da dahil olmak üzere her şeyi kendileri yapan kadınlar, çalışma saatlerini de çocuklarına ve aile hayatlarına göre ayarlayabilecekleri bir iş düzeni oluşturdu. Çanta, yastık kılıfı, işyeri üniformaları ve çeşitli dikimlerin yapıldığı kooperatifte daha fazla kişiye istihdam sağlamayı amaçlayan girişimci kadınlar, artık işlerini daha fazla büyüterek ilerlemeyi amaçlıyor.

"Mahallemiz ve hanımlarımız için güzel oldu"

Açılan kooperatifin ev hanımları için faydalı olduğunu belirten Nuran Şeker, "Güzel oldu. En azından işimiz oldu. Ev hanımıydım, evde oturuyordum. Özlem hanım sağ olsun, mahallemize haber verdi. Mahallemiz ve hanımlarımız için de güzel oldu. Şimdi çantalar, yastık kılıfları, işyeri üniformaları ve dikimler yapıyoruz. Zamanla tabii ki ilerleyecek inşallah. Bunlar güzel projeler, güzel şeyler. Özellikle hanımlarımız için çok güzel" dedi.

"Çocuğu okulda olan anneler için bulunmaz nimet"

İş saatlerini okula giden çocuğunun giriş ve çıkış saatlerine göre ayarlayabilmesinin kendisine de büyük rahatlık sağladığını belirten Sema Başar, "Daha önce okulda görev yapıyordum. Okulda görevim bittiği zaman ondan kalan boş vaktimi arkadaşlarla oturarak geçiriyordum. Sonra iş aramaya karar verdim, Özlem hanımla tanıştım. Ardından buraya geldim. Daha önce dikiş hayatım vardı. Çocuğu okulda olan anneler için, yani benim için bulunmaz nimet gibi bir şey. O yüzden böyle bir yer açıldığı için çok mutluyum. Çünkü çocuğumun okul saatine göre kendimi ayarlayabiliyorum. Onu okuldan alıp eve gidebiliyorum" şeklinde konuştu.

"Bu ilk planımızdı, sonraki hedefimiz sadece büyümek"

Yaklaşık 1 yıldır kadınlara mahallede iş imkanı sağlamak için planlama yaptıklarını ifade eden kooperatif başkanı Özlem Değirmenci ise şunları kaydetti:

"Hayal olarak başladık, 1 yıl içinde dükkanımızı tuttuk. Her şeyi tamamen kendi el emeğimizle kendimiz yaptık. Boyamızı, badanamızı ve tesisatımızı kendimiz tamamladık. Sağ olsun, devlet büyüklerimiz de destek verdiler. Kesinlikle yalnız bırakmadılar. Bize makine, ekipman desteği de sağladılar. Mahallemizdeki kadınlara dedik, 'Çalışmak istiyorsanız buyurun. Çalışma saatlerinin de düzenlemesini sizin çocuklarınıza ve aile hayatınıza göre yapalım, hep beraber çalışıp hep beraber kazanalım.' Sağ olsunlar, hiçbiri de bizi yalnız bırakmadı. İnandılar, güvendiler, böylelikle yola çıktık ve başardık. Bundan sonra hedef daha fazla kadına istihdam sağlamak, mahalle dışına da açılmak. Bir dahaki hedefimiz için tekrar bir makine desteği almak istiyoruz. Yapacağımız daha çok şey var. Bu ilk planımızdı, sonraki hedefimiz sadece büyümek." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Girişimcilerden Kooperatifle Yeni İş İmkanları - Son Dakika

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