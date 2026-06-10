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Kadın Girişimciliğin Başarı Hikayesi

Kadın Girişimciliğin Başarı Hikayesi
10.06.2026 09:33
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Erzincan'da Birsen Kömürcü ve kızları, halı yıkama tesisinde kadın emeğiyle başarı sağlıyor.

Erzincan'da yaşayan Birsen Kömürcü, iki kızıyla birlikte işlettiği halı yıkama tesisinde kadın emeği ve azmiyle dikkat çeken bir başarı hikayesine imza atıyor. Yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren işletmede, halıların teslim alınmasından yıkanmasına, kurutulmasından müşterilere ulaştırılmasına kadar tüm süreç kadınlar tarafından yürütülüyor.

Müşterilerin evlerinden halıları minibüsleriyle teslim alan Melisa ve Eda Kömürcü kardeşler, anneleriyle birlikte tesiste yıkama, durulama, kurutma ve paketleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Hazırlanan halılar yine kendi araçlarıyla müşterilere teslim edilirken, yüksek katlı binalarda taşıma işlemlerini de kendileri yapıyor.

Melisa Kömürcü, lise yıllarından bu yana aile işletmesinde görev aldığını belirterek, dağıtım, toplama ve adres planlamalarını üstlendiğini, annesi ve ablasıyla birlikte işleri büyütmek için çalıştıklarını söyledi.

Eda Kömürcü ise aile işletmesini geliştirmek amacıyla Erzincan'da kalmayı tercih ettiğini ifade ederek, paketleme, dağıtım ve toplama işlerinin yanı sıra servis aracının şoförlüğünü de yaptığını dile getirdi.

İşletmenin kurucusu Birsen Kömürcü, 15 yıldır temizlik sektöründe hizmet verdiğini, son 5 yıldır ise halı yıkama alanında faaliyet gösterdiğini belirtti. Kızları ilkokul çağındayken ev temizliği yaparak çalışma hayatına başladığını anlatan Kömürcü, müşteri memnuniyetinin kendisini bu sektöre yönlendirdiğini söyledi.

Kızlarını hem okuttuğunu hem de ehliyet sahibi yaptığını ifade eden Kömürcü, elde ettikleri başarının ortak emeklerinin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Bu sektörde adımızı duyurduğumuza inanıyorum. En büyük destekçilerim her zaman kızlarım oldu." dedi.

Kadınlara da çağrıda bulunan Kömürcü, hiçbir kadının "Ben yapamam" düşüncesine kapılmaması gerektiğini belirterek, azim ve emekle her başarının mümkün olduğunu kaydetti. Anne ve iki kızının birlikte yürüttüğü işletme, Erzincan'da kadın girişimciliğinin başarılı örnekleri arasında gösteriliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Girişimciliğin Başarı Hikayesi - Son Dakika

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