Kadın Girişimcinin Dünya Pazarındaki Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadın Girişimcinin Dünya Pazarındaki Başarısı

Kadın Girişimcinin Dünya Pazarındaki Başarısı

Mersin'de yerel pazarda butik işletmeci olarak başladığı serüvenle dünya pazarına açılan Büşra Kısa Çağır, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kadın girişimciler için örnek teşkil ediyor. Üretici stantları sayesinde ürünlerini tanıtma ve işini büyütme fırsatı bulan Çağır, yeni markası Mamaluv ile başarılı bir kariyer yolculuğu sürdürüyor.

24.12.2024 10:34  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yerel pazarda butik işletmeci olarak üretime başlayan kadın girişimci Büşra Kısa Çağır, üretici kadın stantlarında yer aldıktan sonra zamanla dünya pazarına açıldı. Büyükşehir Belediyesinin eğitim programları ile iş dünyasında pek çok yeniliği takip etme imkanı bulan Çağır, yerel pazarda başlattığı üretim serüvenini yeni bir atölye kurarak hızla global pazara taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi bir yandan üreten kadınları daha geniş tüketici kitlesi ile buluştururken, diğer yandan da ekonomik kazançlarını büyütmelerine destek oluyor. Kadınların iş dünyasında daha çok yer alabilmek amacıyla sürdürdüğü mücadelede yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi, kadınların kariyer yolculuklarında karşılaştıkları engelleri aşmalarında yardımcı olurken, sosyal ve ekonomik açıdan da güçlenmelerine destek oluyor. Evde üretim yapan kadınların ürünlerini daha geniş bir tüketici kitlesi ile buluşturan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki üretici stantları, kadınların hayatlarında fark oluşturmaya devam ediyor. Ürettikleri pek çok ürünü stantlarda tanıtma ve sergileme imkanı bulan kadınlar, zamanla işlerini daha da büyütme fırsatı yakalıyor.

Markasının ürünlerini üretmeye başladı

Daha önce Suntaka markası ile anne bebek ürünleri satan ve küçük bir butik işletmeye sahip olan Çağır'ın hikayesi, girişimci kadınlara da örnek oluyor. Büyükşehir Belediyesi ile yolları kesişen ve sık sık üretici kadın stantlarında yer alan Çağır, stantlar sayesinde işletme reklamını daha çok yapma fırsatına sahip olurken, yerel pazarda kendine yer edinmeyi başarıyor. Büyükşehir Belediyesinin eğitim programları ile iş dünyasında pek çok yeniliği takip etme imkanı bulan ve kendini geliştiren Çağır, yeni markası olan Mamaluv ile yerel pazarda başlattığı üretim serüvenini cesur adımlar atarak hızla global pazara taşıyor. Zamanla işlerini daha da büyüten ve yeni bir atölye kurarak kendi markasının ürünlerini üretmeye başlayan Çağır, bir yandan yurt dışına ürün göndermeye başlarken, diğer yandan da kurduğu atölyede kadınlara gelir kapısı oluşturmayı amaçlıyor.

"Üretici stantları sayesinde çok güzel reklamımız oldu"

Sürdürülebilir anne bebek ürünleri satan Çağır, daha önce küçük bir butik işletme sahibiyken, Büyükşehir Belediyesinin üretici stantları ile yolunun kesişmesiyle değişen başarı hikayesini anlattı. Hem üretici stantlarında yer aldığını, hem de Büyükşehir Belediyesinin verdiği pek çok eğitim programından faydalandığını dile getiren Çağır, "Büyükşehir Belediyesi ile yollarımız kesiştiğinde, çok yeni bir markaydık. Yılbaşı ve özel günlerde kurulan pek çok stantta yer aldık. Özellikle yerelde üretici stantları sayesinde çok güzel reklamımız oldu ve müşteri kitlemiz arttı" dedi. Üretici stantlarının Mersin'in en yoğun, kalabalık ve insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerde kurulduğunu belirten Çağır, stant açan kişilerin daha çabuk ve daha çok insana ulaşmasının kolaylaştığını kaydetti.

"Bütçesi olmayan kadınlara destek veriliyor"

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde girişimcilik alanında verilen eğitim programına da değinen Çağır, kadın girişimcilerin bilgi ve donanımlarının bu sayede artırıldığını belirtti. Gerçekleştirilen programları oldukça verimli bulduğunu dile getiren Çağır, "Bu işi evden yapan ancak bütçesi olmayan kadınlar, Büyükşehir Belediyesine ulaştığı takdirde destek veriliyor. Ücretsiz stant desteği veriliyor. Hemen sizi o ekibin içine alıyorlar, eğitimlere ve birçok programa dahil ediyorlar. Sizi o toplumun bir parçası haline getiriyorlar" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, mersin, Kadın, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Girişimcinin Dünya Pazarındaki Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi
15:31 Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor
15:27 Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı
15:27 Küçükçekmece’de yılbaşı ağacına baltalı saldırı Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı
15:26 Kamuya KPSS’siz çok sayıda personel alınacak Kamuya KPSS'siz çok sayıda personel alınacak
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 11:09:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın Girişimcinin Dünya Pazarındaki Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.