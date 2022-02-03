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Kadın işçilere KADES bilgilendirmesi - Son Dakika

Kadın işçilere KADES bilgilendirmesi

03.02.2022 16:23
Kadın işçilere KADES bilgilendirmesi

Malatya'da Jandarma ekipleri, 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında fabrika çalışanı kadınlara bilgilendirme yaptı.

Malatya'da Jandarma ekipleri, 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında fabrika çalışanı kadınlara bilgilendirme yaptı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, Yeşilyurt ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında yaklaşık 60 kadın çalışana KADES uygulaması tanıtıldı. Çalışan kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirimi sağlandı.

Ayrıca, 6284 sayılı 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' kanun hakkında bilgilendirme yapılarak konu ile ilgili broşür dağıtıldı. - MALATYA

Kadın işçilere KADES bilgilendirmesi
Kadın işçilere KADES bilgilendirmesi
Kadın işçilere KADES bilgilendirmesi

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Jandarma, Malatya, KADES, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın işçilere KADES bilgilendirmesi - Son Dakika


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