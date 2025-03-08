Kadın İstihdamı İçin Yeni Adımlar Erzurum'da Atıldı - Son Dakika
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Kadın İstihdamı İçin Yeni Adımlar Erzurum'da Atıldı

Kadın İstihdamı İçin Yeni Adımlar Erzurum\'da Atıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları' programında kadın istihdamının önemi vurgulandı. Bakan Işıkhan, kadın girişimciliğine destek mesajları vererek yeni projeler hakkında bilgi verdi.

08.03.2025 23:05  Güncelleme: 23:09
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı Erzurum İş Pozitif Tanıtım Programı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen programa; Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile Erzurum Milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler, idari, bürokrasi ve askeri yetkililer ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Kadın İstihdamı Vurgusu

Programın açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kadınların iş gücüne katılımının sadece ekonomik kalkınma değil, aynı zamanda toplumsal refah ve sosyal adalet için de kritik bir unsur olduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu: "Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha umutla bakar. Bu nedenle Atatürk Üniversitesi olarak, kadın istihdamını destekleyen her projeye katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, böylesine toplumsal bir öneme sahip programa ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, bir kez daha tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.

Bakan Işıkhan'dan Kadın Girişimciliğine Destek Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Anadolu'da kadınların sanayi, teknoloji ve ticaret gibi çeşitli alanlarda büyük başarılar elde ettiğini belirtti. Erzurum'dan ödül alan Meryem Kübra Alioğulları'na özel olarak tebriklerini ileten Bakan Işıkhan: "Emek veren, üreten ve ülkemizi ileriye taşıyan tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Çalışma hayatında kadınların varlığını arttırmak için çeşitli projeler geliştiriyor ve pozitif ayrımcılık sağlayacak alanları genişletiyoruz" dedi.

'Türkiye Yüzyılı' Vizyonu

Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Bakan Işıkhan, "Ekonomimiz gelişti, istihdam politikalarımız güçlendi. Ancak sadece bugünü değil, yarını da inşa etmeliyiz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda sosyal güvenlik sistemimizi daha kapsayıcı ve adil hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Gençlere Yönelik İŞ-Kariyer Programları

Geçtiğimiz ay Ulusal İstihdam Stratejisini yayımladıklarını hatırlatan Işıkhan, özellikle gençler ve kadınlar için şekillendirilen istihdam politikalarının büyük ilgi gördüğünü ifade etti. "İŞ bulmak kadar, geleceğe hazırlanmak da önemli. Bu kapsamda İŞ-Kur Gençlik Programını başlatarak üniversite öğrencilerimizin eğitim hayatları devam ederken çalışma hayatına da katılmalarını sağlıyoruz. Bu program sayesinde hem gelir elde ediyor hem de deneyim kazanıyorlar. 2025 sonuna kadar 200 bin öğrencimizin bu programdan faydalanmasını hedefliyoruz" dedi.

Kadın İstihdam Fuarı ve Plaket Takdimi

Program kapsamında kentte en fazla kadın istihdam eden firma sahiplerine plaket takdim edildi. Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesi fuaye alanında düzenlenen "Kadın İstihdam Fuarı"nı ziyaret ederek, stantlarda incelemelerde bulundu ve kadın katılımcılara karanfil takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın İstihdamı İçin Yeni Adımlar Erzurum'da Atıldı - Son Dakika

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