Kadın Kooperatiflerine Destek

Halk Ekmek Fabrikası, 5 yıldır kadınların kurucusu olduğu üretici kooperatiflerine önemli ekonomik destek verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kırsaldaki kadınların en büyük destekçisi Ankara Halk Ekmek Fabrikası oldu. 29 Nisan 2020'de hayata geçirilen "Başkent Market" projesi ile özellikle Ankara'nın dış ilçelerinde yaşayan kadınların üretime katılmaları, kooperatifleşmeleri ve istihdam oluşturmalarını sağlandı. Başkent Marketler, 2020-2025 yılları arasında 17'si Ankara içinde, 11'i Ankara dışında olmak üzere toplam 28 kadın kooperatifinden 143 milyon TL'yi aşkın yöresel ürün satın aldı. Ürettikleri yöresel ürünleri "aracı" ve "komisyoncu" olmadan Başkent Marketlere satan kadın kooperatifleri bu dönemde emeklerinin karşılığını aldı.

"Başkent Marketler sayesinde ürünlerimizi geliştirdik"

Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Kurucu Ortağı Nesrin Dinçkan, "Beypazarı'nın eriştesini, tarhanasını, baklavasını, sarmasını, baharatını, sirkesini aklınıza gelebilecek bütün yöresel yiyeceklerini yapıp özellikle başkent marketlere veriyoruz. Başkent Marketler sayesinde ürünlerimizi geliştirdik, kapasitemizi artırdık" dedi.

"1 çuval 10 çuval oldu, tonlarca ürünler üretmeye başladık"

Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Deniz, "7 güçlü kadınla kurduk kooperatifimizi. 7 kadın, o zaman 15 kadın, 20 kadın, 25 kadın olmaya başladı. Eskiden kız kardeşimle birlikte yapıyorduk bu işi aslında. Evimizde erişte, baklava yapıyorduk, sosyete pazarlarına bunları satıyorduk. 1 çuval 10 çuval oldu, tonlarca ürünler üretmeye başladık. Bütün sıkıntıların üstesinden gelmeye başladık" diye konuştu.

Ankara'nın çevre ilçelerinde faaliyet yürüten 17 kadın kooperatifinin 193 üyesi ile 146 çalışanı bulunuyor. Ankara dışındaki 11 kadın kooperatifinin ise 190 üyesi ile 184 çalışanı mevcut. 28 kadın kooperatifi 383 üyesi ile 330 çalışanına iş ve AŞ imkanı sunar hale geldi.

7 Şubesi ve 3 büfesi ile 6,5 milyon Ankaralıya kaliteli hizmet veren Başkent Marketler, 2020 yılında genel ve kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciye sunan bir proje olarak tasarlandı. Bu modelde, Avrupa Birliği'nin "kısa tedarik zinciri" politikası örnek alınarak ürünler üreticiden tüketiciye arasız şekilde ulaştırılıyor. Bu sayede tüketicilere sağlıklı, güvenilir ve yöresel ürünler en uygun fiyatlardan sunulurken, üreticilerin de daha fazla kazanç elde etmesi sağlanıyor. - ANKARA