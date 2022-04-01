Kadın Kur'an kursu hizmete açıldı - Son Dakika
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Kadın Kur'an kursu hizmete açıldı

01.04.2022 11:20
Kadın Kur'an kursu hizmete açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Karaca Kuba Cami altında bulunan bölüm, kadınlar için Kur'an kursuna dönüştürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Karaca Kuba Cami altında bulunan bölüm, kadınlar için Kur'an kursuna dönüştürüldü.

Karaca Mahallesi'nde bulunan Kuba Cami'nde, Düzce Belediyesi ve hayırseverlerin destekleriyle kadın Kur'an kursu açıldı. Açılış törenine, İl Müftüsü Rüstem Can, İl Müftü Yardımcısı Derya Topalcık, Eski Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asım Keleş ve vatandaşlar katıldı. Müftü Rüstem Can, maddi ve manevi desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Karaca Kuba Cami Kadın Kur'an Kursu, dua ve kurdele kesimiyle hizmete açıldı. - DÜZCE

Kadın Kur'an kursu hizmete açıldı
Kadın Kur'an kursu hizmete açıldı

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Rüstem Can, Müftü, Düzce, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın Kur'an kursu hizmete açıldı - Son Dakika


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