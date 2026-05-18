Nevşehir'de kadın kursiyerlere temsili mezuniyet töreni

Nevşehir'de Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim alan kadın kursiyerler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Çeşitli nedenlerle eğitim hayatlarını yarıda bırakmak zorunda kalan ve mezuniyet heyecanını hiç yaşayamayan kadınlar, yıllar sonra temsili mezuniyet töreninde cübbe giyip kep attı.

Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programda duygu dolu anlar yaşandı. Müzik eşliğinde sahneye çıkan kursiyerler diplomalarını alırken, tören sonunda hep birlikte keplerini havaya fırlatarak yıllardır içlerinde kalan mezuniyet hayalini gerçekleştirdi.

Programda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fedakar Koçak, etkinliğin kursiyerlerin içlerinde kalan bir ukdeyi gidermek amacıyla hazırlandığını söyledi. Koçak, "Usta öğreticimiz Nihal Hanım'ın teklifi ile kursiyerlerimizin içindeki keşkeleri atabilmek için böyle bir program hazırladık. Biz de destek verdik. Emeklerinden dolayı usta öğreticimize ve tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kursta giyim öğretmeni olarak görev yapan Nihal Koçtürk ise etkinliğin kursiyerlerin yıllardır içinde taşıdığı bir hayalden doğduğunu belirtti. Koçtürk, "Öğrencilerim 'Biz neden mezun olamadık, neden kep ve cübbe giyemedik' diyerek içlerinde kalan duyguları paylaştılar. Çeşitli nedenlerle okuyamadıklarını anlattılar. Ben de onların bu küçük isteğini yerine getirebileceğimi düşündüm. Bugün bunu tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınların yıllarını ailelerine ve çocuklarına adadığını vurgulayan Koçtürk, "Hanımlarımız zamanlarını çocukları, eşleri ve yuvaları için harcadılar. Onlar için böyle güzel bir etkinlik hazırladık. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Kadınlar her şeyin en güzeline layık" diye konuştu. Kursiyerlerden Beyhan Koca, "Ev hanımıyım. Yıllar sonra bu mutluluğu tattırdıkları için hocamıza, halk eğitim müdürümüze ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu mutluluk çok güzel, herkesin yaşamasını isterim" dedi. Bir diğer kursiyer Hülya Kafalı ise daha önce üniversite kazandığını ancak eğitimine devam edemediğini anlatarak, "Üniversite kazandım ama okuyamadım. Kep atmak hep içimde kalmıştı. Bugün bunu yaşadık, içimizdeki ukde geçmiş oldu" diye konuştu.

Duygusal anların yaşandığı program, kursiyerlerin kep atması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - NEVŞEHİR