Kadın Marangoz Teslime Usta, Kullanım Dışı Malzemeleri Dönüştürüyor - Son Dakika
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Kadın Marangoz Teslime Usta, Kullanım Dışı Malzemeleri Dönüştürüyor

Kadın Marangoz Teslime Usta, Kullanım Dışı Malzemeleri Dönüştürüyor

Mersin'deki Geri Dönüşüm Atölyesi'nde çalışan Teslime Özdemir, atıl malzemeleri yeniden kullanıma kazandırarak çocuklar için mobilyalar üretiyor. Kadınların her alanda yer alabileceğini gösteren Özdemir, marangozluk mesleğinde de ilham veriyor.

11.04.2025 10:20  Güncelleme: 10:30
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Mersin'nde Geri Dönüşüm Atölyesi'ne getirilen kullanım dışı malzemeler kadın marangoz 'Teslime Usta'nın emeğiyle çocuklar için masa, sandalye ve oyun parkurlarındaki mobilyalara dönüştürülerek tekrar kullanıma kazandırılıyor.

Sıfır atık ve geri kazanım ilkesiyle kent genelinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği Geri Dönüşüm Atölyesi ile çevresel sürdürülebilirlik sağlanıyor, üretilen ürünlerle çocukların gelişimine de katkı sunuyor. Belediye birimlerinden gelen ve işlevsel özelliğini yitirmiş pek çok atıl malzeme, 'Teslime Usta' olarak bilinen Teslime Özdemir'in elinde yeniden kullanıma kazandırılıyor. Atıl malzemeler çocukların eğitim süreçlerinde kullanabileceği masa, sandalye ve oyun parkurlarındaki mobilyalara dönüştürülerek tekrar kullanıma kazandırılıyor.

Daha önce büro personeli olarak çalışan Teslime Özdemir, Geri Dönüşüm Atölyesi'nde kadın marangoz arayışı üzerine ilana başvurarak 'mesleklerin cinsiyeti olmaz' algısını yıkan sayısız kadından biri. Dede mesleği olan marangozluğa küçük yaşlardan beri ilgi duyan Özdemir, sadece bir merakla başladığı atölye yolculuğunda önce kalfalık, ardından ustalık sertifikası ile hem kadınlara hem çocuklara ilham veren bir usta olarak çalışıyor. Kimi zaman çekiç testere, kimi zaman gönye makinesinin başında hünerlerini sergileyen 'Teslime Usta', bu alanda da kadınların cesurca yer alabileceğini gösteriyor.

"Kadın marangoz aradıklarını duyunca başvuruda bulundum"

Geri Dönüşüm Atölyesi'nde marangoz olarak görev yapan Teslime Özdemir, atölyeye atıl olarak gelen malzemeleri, Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Gelişim Merkezleri'ne gelen çocukların faydalanması için masa, sandalye ve oyun parkurlarında kullanılan mobilyalar gibi ürünlere dönüştürerek yeniden kullanıma kazandırdıklarını söyledi.

Dedesinden gördüğü marangozluk mesleğini sevdiği için hep bir merakının olduğunu dile getiren Özdemir, "Atölyede kadın marangoz aradıklarını duyunca başvuruda bulundum. Bir süre çalışınca işi sevdim ve kalfalık sertifikasını aldım. Atölyede 5 yıl boyunca ustalarımızla beraber birimlerimize malzemeler ürettik. 5 yılı doldurduktan sonra da ustalık belgemi aldım. Geri dönüşüm atölyemizde şimdiye kadar dairemizin birimlerinin mobilyalarının tamamına yakınını ürettik" dedi.

"Kesici aletlerden ve makinelerden çok korkan biriydim"

Kadınların her mesleği yapabileceğini belirten Özdemir, bu algıyı yıkan kadınlardan biri olarak gururlu olduğunu dile getirerek, "Kadın elinin değdiği her şey çok daha güzel oluyor. Kadın isterse her şeyi yapar ve üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Ben normalde kesici aletlerden ve makinelerden çok korkan biriydim. Ailem bile ilk başta bu meslek için çok tepki vermişti. Artık çevremdekiler yaptığım ürünleri o kadar beğeniyor ki, kendi evlerinde de istiyorlar" diye konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Marangoz Teslime Usta, Kullanım Dışı Malzemeleri Dönüştürüyor - Son Dakika

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