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Kadın muhtardan anlamlı kampanya - Son Dakika

Kadın muhtardan anlamlı kampanya

05.11.2021 12:28
Kadın muhtardan anlamlı kampanya

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, "Minik yüreklere sıcak bir dokunuş" sloganıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, "Minik yüreklere sıcak bir dokunuş" sloganıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

Muhtar Gurbet Çamoğlu, "Minik yüreklere sıcak bir dokunuş" sloganıyla anlamlı bir kampanya başlattı. Siirt'te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan Çamoğlu, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

Kış ayının gelmesi ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin soğuklardan üşümemesi için mont, atkı, bere, eldiven ve ayakkabı gibi giyim ürünleri ile Aydınlıları destek olmaya davet eden Çamoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın minik yüreklerini, üşüyen ellerini, bu kış aylarında ısıtabilirsek ne mutlu bizlere. 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizin üşümemesi için destek olmak isteyen herkes bizimle iletişime geçebilir" dedi.

"Tüm okullara yaymak istiyoruz"

23 Nisan'da gerçekleştirdiği "Oyuncak Kardeşliği" kampanyasında öğretmenin sosyal medya üzerinden kendisine ulaştığını ifade eden muhtar Çamoğlu; "23 Nisan'da yaptığımız oyuncak kampanyasının ardından Siirt'teki öğretmenimiz de kendileri için destek çağrısında bulunmuştu. Nisan ayından beri benim içimde kalmıştı bu çağrı ve harekete geçtik. Kampanyamızı sosyal medya üzerinden duyurduğumuz andan itibaren de çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Bu hareketimizi sadece bir okul ile sınırlandırmak istemiyoruz. Bizim sayımız belli ama sadece orası ile sınırlı kalmak istemiyoruz. Bu projeyi diğer okullara da yaymak istiyoruz. İnşallah hep birlikte daha fazla insana ve çocuğumuza dokunma fırsatımız olur. Minik yüreklerin üşümemesi için tüm hayırsever Aydınlılarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Kadın muhtardan anlamlı kampanya
Kadın muhtardan anlamlı kampanya

Mimar Sinan, Efeler, Medya, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın muhtardan anlamlı kampanya - Son Dakika


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