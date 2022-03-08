Kadın polisler KADES'i tanıttı - Son Dakika
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Kadın polisler KADES'i tanıttı

08.03.2022 11:47
Kadın polisler KADES'i tanıttı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde KADES'i tanıttı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde KADES'i tanıttı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkı'na stant açıldı. Kadın polisler 8 Mart Kadınlar Gününde kadınlara karanfil dağıtarak, Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı. KADES ile ilgili broşürleri kadınlara dağıtan polisler, uygulamanın özelliklerinden bahsetti.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesi ve kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. - ADIYAMAN

Kadın polisler KADES'i tanıttı

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Dünya Kadınlar Günü, Adıyaman, KADES, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın polisler KADES'i tanıttı - Son Dakika


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