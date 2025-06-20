Kadın Politikaları Konferansı İstanbul'da - Son Dakika
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Kadın Politikaları Konferansı İstanbul'da

Kadın Politikaları Konferansı İstanbul\'da
20.06.2025 12:32
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Bakan Göktaş, kadınların güçlenmesi için kritik projeleri ele alacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Konferans kapsamında gerçekleştireceğimiz grup çalışmalarında, KASAUM'ların kurumsal kapasitesini güçlendirmek, YÖK-Bakanlık iş birliğinde kadınlara yönelik yeni projeler geliştirmek, kadınların işgücüne daha güçlü katılımını sağlamak ve kadın politikalarının dönüşümünü planlamak gibi kritik konuları derinlemesine ele alacağız. Bu konferansta atılan her adım, konuşulan her fikir, aslında Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecek taşlardan biridir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkılarıyla "İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı" düzenlendi. İstanbul'da bir üniversitede düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Destek Merkezlerimiz, ADEM'lerde, mesleki kurslar, psikososyal destek ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak, kadınların hayata daha güçlü katılmasını sağlıyoruz. Sosyal Yardım Programlarımızla, eşi vefat eden kadınlara düzenli nakdi yardım sağlıyoruz. Ayrıca, özellikle kız çocuklarının eğitime devamını teşvik ediyoruz. Doğum ve evde bakım yardımlarıyla annelerin yükünü hafifletiyoruz. Kadın Kooperatiflerine verdiğimiz destekle, kadınların birlikte üretip birlikte güçlenmesini sağlıyoruz. Bin 248 yeni kadın kooperatifi kurulmasını sağlayarak kadınlara hem gelir hem de girişimcilik alanında fırsatlar sunuyoruz. Diğer yandan, kadınların ekonomik güçlenmesinde girişimcilik ve inovasyonun rolünün çok büyük olduğuna inanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin kadınların aktif katılımıyla başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda kız öğrencilerimizin STEM alanlarına yönelmesini teşvik ediyoruz. 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesiyle mentorluk, burs ve staj imkanları sunuyoruz. Özel sektörle iş birlikleri kurarak kadın girişimcilerin ürünlerini piyasaya ulaştırmalarına destek oluyoruz. Yapay zeka, temiz enerji gibi alanlarda kadın girişimci sayısını artırmak için özel eğitim programları yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla cesur, risk alan ve özgüvenli kadın girişimcilerin başarılarını görünür kılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu konferansta atılan her adım aslında Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecek taşlardan biridir"

Çağın bilgi çağı olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Kadın politikalarımızı oluştururken bu gerçeklikten yola çıkarak hareket ediyoruz. Siz kıymetli hocalarımızı rehber edinerek, bilimsel verilerle desteklenmiş, sahadan gelen ihtiyaçlarla şekillenmiş, sürdürülebilir ve etkili adımlar atıyoruz. İşte bu konferans kapsamında gerçekleştireceğimiz grup çalışmalarında da; KASAUM'ların kurumsal kapasitesini güçlendirmek, YÖK-Bakanlık iş birliğinde kadınlara yönelik yeni projeler geliştirmek, kadınların işgücüne daha güçlü katılımını sağlamak ve beceri temelli güçlenmelerini desteklemek, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini artırmak, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal kapasiteyi artırmak ve toplumsal katılımı güçlendirmek ve elbette dijitalleşme ve yapay zeka çağında, kadın politikalarının dönüşümünü planlamak gibi kritik konuları derinlemesine ele alacağız. Bu başlıkların her biri, kadınların yaşamına doğrudan dokunan alanlardır. Buradan çıkacak her fikir, kadınların daha güçlü, daha eşit ve daha etkin bireyler olarak topluma katılımını sağlayacak bir vizyonun parçasıdır. Bu anlamda sizlerden beklentimizin, çözüm üretmeye dönük güçlü politikalar geliştirmek olduğunu vurgulamak isterim. Bu konferansta atılan her adım, konuşulan her fikir, aslında Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecek taşlardan biridir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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