Kadın voleybolculardan İzmir’in kurtuluşuna özel dostluk maçı - Son Dakika
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Kadın voleybolculardan İzmir’in kurtuluşuna özel dostluk maçı

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Kadın voleybolculardan İzmir’in kurtuluşuna özel dostluk maçı
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ARAS Kargo, Göztepe ve Altınordu kadın voleybol takımları, İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında bir araya geldi.

(İZMİR) - ARAS Kargo, Göztepe ve Altınordu kadın voleybol takımları, İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında bir araya geldi.

Aras Kargo Spor Kulübü'nün ev sahipliğindeki organizasyonda üç takımın sporcuları karma takımlar oluşturarak, 9 Eylül'ü sporun birleştirici gücüyle kutladı.

İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'nde "Tek ruh, tek takım" anlayışıyla gerçekleştirilen karşılaşmada, farklı takımlarda forma giyen kadın voleybolcular bu kez karma takımlarda mücadele etti. Organizasyonda birlik ve dayanışma mesajı verildi.

Etkinliğin İzmir'in kurtuluş ruhunu ve sporun birleştirici gücünü yansıttığını belirten Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir'in kurtuluşu anısına, İzmir'in çok değerli üç kulübü bir araya geldik. Göztepe, Altınordu ve Aras Kargo Kadın Voleybol takımları bugün parkede; birbirinden farklı renklerle ama aynı ruh içinde. 'Tek renk, tek ruh, tek takım' dediğimiz bu güzel organizasyonda bir araya geldik. Biz aslında Aras Kargo olarak kendimizin hep bir köprü metaforuna benzediğimizi düşünüyoruz. Hayatları, insanları, ticareti, şehirleri birbiriyle birleştiriyoruz. Bugün de farklı üç büyük kulüp; İzmir'in köklü üç camiası bu salonda birleşiyor. 9 Eylül ruhuna, kurtuluş ruhuna saygılarını sunmak üzere birleşiyorlar. Bizim için çok anlamlı bir etkinlik. İzmir halkı bizi sezon boyunca yalnız bırakmıyor, bugün de buradalar. Biz sporun birleştirici gücünü bugün sahada üç kulüp olarak ortaya koymaktan çok mutluyuz. Bu güzel ruhun İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılarak bu güzel mesajların ve İzmir'in değerlerinin tüm Türkiye'ye yayılmasını arzu ediyoruz."

Göztepe Voleybol Takımı Menajeri Zeynep Seda Uslu ile Altınordu Voleybol Takımı Menajeri Sertan Güntaç da sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, kadın voleybolu adına böyle bir organizasyonda yer almaktan duydukları gururu dile getirdi ve benzer organizasyonlarda yeniden buluşma temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA
AltınorduVoleybolİzmirYerelSon Dakika

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