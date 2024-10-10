Kadına Şiddet Suçlusu Kadın Polislerce Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Kadına Şiddet Suçlusu Kadın Polislerce Yakalandı

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İzmir'de kadına şiddet suçundan aranan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

10.10.2024 22:03
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Kadına şiddet suçundan aranıyordu, kadın polislere yakalandı

İZMİR - Kadına şiddet, tehdit ve şantaj gibi suçlardan 25 yıl kesileşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde görev alan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Karşıyaka Çarşısı ve ara sokaklarda uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulama esnasında polisi gören bir kişi ara sokaklarda ekiplerden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Kadına şiddet suçlusuymuş, kadın polisler kelepçeyi taktı

Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, kısa süre sonra kadın polisler tarafından yakalanarak kelepçelendi. Gözaltına alınan şüphelinin kadına şiddet, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kesilmiş 25 yıl, 22 gün hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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