Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Sert Açıklamalar - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Sert Açıklamalar

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CHP Safranbolu Kadın Kolları Başkanı Handan Göçmen, kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu vurguladı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise şiddeti görüp sesini çıkarmayanların da suçlu olduğunu belirtti.

25.11.2024 17:35  Güncelleme: 17:41
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(KARABÜK) - Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapan CHP Safranbolu Kadın Kolları Başkanı Handan Göçmen, "Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir" dedi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise "Şiddeti görüp sesini çıkarmayanlar da en az şiddeti uygulayanlar kadar suçludur" diye konuştu.

CHP Safranbolu İlçe Başkanlığı, 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Safranbolu Kadın Kolları Başkanı Handan Göçmen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. Dünya çapında ve ülkemizde en yaygın insan hakları ihlali olmaya devam etmektedir. Buna dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ilan etmiştir. Bizler birey olarak sadece kadına yönelik şiddetin değil, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Çünkü şiddet geniş ölçekte toplum, sonrasında ise geleceğimizi kötü şekilde etkileyecek bir olgudur. Bu nedenle şiddete karşı sessiz kalmak, göz yummak veya görmezden gelmek asla kabul edilemez. Dünyada ve ülkemizde kadınlarımıza kızlarımıza yönelik işlenen vahşice katliamlar bizleri derinden üzmektedir.

Oysa kadına yönelik şiddeti önlemede en önemli çıkış noktası her alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasıdır. Bu nedenle kadına yönelik şiddeti görünür kılmal ve buna karşı koymak için kadınlar olarak örgütlenmeye devam etmeliyiz. Bir kişi daha eksilmeden kadınlarımızın insan haklarından eşitçe faydalanabileceği bir dünya için mücadele etmeliyiz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi kadınlarını geri bırakan toplum geri kalmaya mahkumdur."

"Şiddetin her türlüsüne karşıyım"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizler Türk kadını olarak dünyadaki diğer ülkelerden daha şanslı kadınlarız. Öyle bir Atamız var ki 1934 yılında bizlere seçme seçilme hakkını vermiş ama her geçen gün elimizdeki hakların kıymetini bilemediğimiz için onları kaybetme noktasına geldik. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Görüyorsunuz özellikle son zamanlarda, çocuklara, kadınlara, toplumun pek çok kesiminde yaşanan şiddet olaylarını onaylamıyoruz. Ama fiziksel olarak da en zayıf olan kadınlar için sesimizi çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Şiddeti görüp sesini çıkarmayanlar da en az şiddeti uygulayanlar kadar suçludur."

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\'nde Sert Açıklamalar
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Sert Açıklamalar - Son Dakika

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