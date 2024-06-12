Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

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"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ve kurul üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Enver Ünlü, kadına yönelik yapılan şiddet olaylarının önlenmesinde alınması gereken tedbirlere değinerek, "Özellikle aile içi şiddet olaylarının altında yatan sebepleri bizim daha önceden mahalledeki komşularından, tanıdıklarından, okula giden öğrencilerden veya aile bireylerinin yapacağı başvurulardan hareketle haberdar olup bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız gerekmektedir. Aile içi geçimsizlik veya aile arasındaki tartışma sebebiyle eşini ve çocuğunu öldürüp kendi hayatına son veren vakalar var. Bunları önleyebilmek adına gerekli tüm çalışmalar yapılmalıdır" dedi.

Toplantının gündem maddesi olan illerde kadın konukevleri açılması konusunu dile getiren Vali Ünlü, "Toplantımızda ilk olarak ilk 5 ayı değerlendireceğiz. Sonra kadın konuk evinin açılması ile ilgili süreci görüşeceğiz. İlimizde gerçekleşen kadın cinayetleri sayısı baz alınarak önleyici hizmet modelini görüşeceğiz. Jandarmamız, emniyetimiz, kolu kuvvetlerimiz farkındalık eğitimi veriyorlar. Bu farkındalık eğitimlerini ve burada yaşanan aksaklıkları değerlendireceğiz" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda ilgili kurumlar yapmış oldukları çalışmalara dair katılımcılara sunum eşliğinde bilgi verdi.

Toplantı il geneli ve ilçelerde yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ile sona erdi. - MANİSA