Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Erzincan'da Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı' düzenlendi.
4'üncüsü düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Erzincan'da alınan koruyucu ve önleyici tedbirlerin mevcut durumu ele alındı. - ERZİNCAN
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