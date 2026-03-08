Yukader Yönetim Kurulu Üyesi Canan: "Kadına Şiddeti Önleme Uygulamalarında Ciddi Eksiklikler Var" - Son Dakika
Yukader Yönetim Kurulu Üyesi Canan: "Kadına Şiddeti Önleme Uygulamalarında Ciddi Eksiklikler Var"

08.03.2026 19:13  Güncelleme: 20:32
Yüksekova Kadın Derneği (YUKADER) üyesi Arife Canan, kadına karşı şiddeti önleme uygulamalarında yetersizlikler olduğunu ve kadınların şiddetten korunması için daha etkili politikaların gerekliliğini vurguladı.

(HAKKARİ) - Yüksekova Kadın Derneği (YUKADER) Yönetim Kurulu Üyesi Arife Canan, kadına karşı şiddeti önleme uygulamalarında ciddi eksiklikler bulunduğunu, uzaklaştırma kararlarının tek başına yeterli olmadığını ifade ederek, "Erkekler çoğu zaman şiddetten kaçınmıyor ve bu durum bazen kadın cinayetlerine kadar varabiliyor" dedi.

Canan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddet ve kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadına yönelik şiddetin ciddi bir toplumsal sorun olduğunu belirten Canan, sahada bunun etkilerini yakından gördüklerini söyledi. Dernek olarak çok sayıda başvuru aldıklarını dile getiren Canan, ancak kadınların çoğu zaman kendilerini güvende hissetmemesi, ekonomik bağımlılık, aile ya da toplum baskısı nedeniyle resmi başvuru yapamadığını belirtti.

Şiddetin yalnızca fiziksel olmadığını vurgulayan Canan, "Psikolojik ve ekonomik baskı ile çok eşlilik gibi görünmeyen şiddet türleri de vardır" dedi.

Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasının ardından şiddet ve kadın cinayetlerinde belirgin bir artış gözlemlediklerini dile getiren Canan, kadına karşı şiddeti önleme uygulamalarında ciddi eksiklikler bulunduğunu, uzaklaştırma kararlarının tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

"Erkekler çoğu zaman şiddetten kaçınmıyor ve bu durum bazen kadın cinayetlerine kadar varabiliyor" diyen Canan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için daha etkili ve kapsamlı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti."

Kadınların şiddetten korunması için eğitim, ekonomik güçlenme ve karar alma mekanizmalarına katılımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Canan, kadınların güçlü olduğu toplumlarda şiddetin de azalacağına inandıklarını söyledi.

Yerel yönetimlerin bu konuda daha aktif rol alması gerektiğini belirten Canan, nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin kadın sığınma evleri ve kadın yaşam merkezleri açması, kadın birimleri kurarak hizmetleri daha görünür hale getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Kadınların kamu hizmetlerine ve adalete erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını da ifade eden Canan, kadın dayanışmasının güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Canan, "Kadınların eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürmesi bir tercih değil, temel bir haktır. Kadınların güçlendiği bir toplum herkes için daha adil ve güçlü bir toplumdur" dedi.

Kaynak: ANKA

