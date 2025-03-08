Kadının Güçlenmesi Genelgesi Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Kadının Güçlenmesi Genelgesi Resmi Gazete'de

Kadının Güçlenmesi Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı, genelge ile Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.

08.03.2025 01:37
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Kadının Güçlenmesi Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı, genelge ile Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.

Kadının Güçlenmesi Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge ile birlikte, kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine dair çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıklarının ilgili Bakan Yardımcıları; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Kadının Statüsü Genel Müdürünün katılımıyla "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" kurulacak.

Yılda en az bir kere toplanacak

Kurul yılda en az bir defa olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda başkanın daveti ile toplanacak. Kurula çalışmaları konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler bünyesindeki kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezleri, meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilikleri davet edilebilecek. Kurul üyesi kurum ve kuruluşların ve kuruluş temsilcilerinin ve uzmanlarının katılımı ile alt komite, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek.

Kurul kadınların ilerlemesi için çalışmalar yürütecek

Kurul; Kadınların ekonomik ve toplumsal hayatın tüm alanlarında ilerlemesini sağlayacak kurumsal mekanizmaların oluşturulması ve var olan mekanizmaların kapasitelerinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecek. Kadınların, eğitim, bilim, siyaset, ekonomi, çalışma hayatı, çevre ve iklim değişikliği başta olmak üzere tüm alanlarda söz sahibi olmasına yönelik ihtiyaçları tespit edecek ve çözüm önerileri geliştirecek. Kadınların siyasal hayata katılımı ile yetki ve karar alma süreçlerinde yer almasına dair çalışmalar yapacak. Kadınları çalışma hayatına tam ve etkin katılımı için tedbirler geliştirecek. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması için toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı arttıracak uygulamalar düzenleyecek. Ayrıca kurul kadının güçlenmesine ilişkin çalışmalarında yerel düzeyde etkinlik amacıyla vali başkanlığında Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulları oluşturabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadının Güçlenmesi Genelgesi Resmi Gazete'de - Son Dakika

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