Başkan Özdoğan: "Kadınlarımız, toplumumuzun güvencesidir"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, kadınların toplumun temel taşı olduğunu belirterek, aileden sosyal hayata, üretimden eğitime kadar hayatın her alanında büyük emek ortaya koyduklarını ifade etti.

Başkan Bilal Özdoğan, kadınların fedakarlığı, emeği ve güçlü duruşuyla toplumun geleceğini şekillendirdiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Kadınlarımız; sevgileri, emekleri, fedakarlıkları ve güçlü duruşlarıyla hayatın her alanında en büyük değeri oluşturmaktadır. Aile yapımızın temeli, toplumumuzun güvencesi olan kadınlarımız; yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa etmektedir. Eğitimden üretime, sanattan siyasete kadar her alanda gösterdikleri başarılarla ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunmaktadırlar."

Kadınların sosyal yaşamda daha güçlü yer almasının önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, Hacılar'da kadınlara yönelik yürütülen sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin artarak devam ettiğini belirtti.

"Kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif, daha güçlü ve daha görünür olması için yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. İlçemizde kadınlarımızın sosyal hayata katılımını destekleyen projeleri önemsiyor, onların üretime katkı sunabilecekleri her çalışmayı değerli görüyoruz." - KAYSERİ