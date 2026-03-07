Başkan Özdoğan: "Kadınlarımız, toplumumuzun güvencesidir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özdoğan: "Kadınlarımız, toplumumuzun güvencesidir"

Başkan Özdoğan: "Kadınlarımız, toplumumuzun güvencesidir"
07.03.2026 15:11  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, kadınların toplumun temeli olduğu ve hayatın her alanında önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan, kadınların sosyal hayatta daha güçlü yer almasının önemine değinerek, yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, kadınların toplumun temel taşı olduğunu belirterek, aileden sosyal hayata, üretimden eğitime kadar hayatın her alanında büyük emek ortaya koyduklarını ifade etti.

Başkan Bilal Özdoğan, kadınların fedakarlığı, emeği ve güçlü duruşuyla toplumun geleceğini şekillendirdiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Kadınlarımız; sevgileri, emekleri, fedakarlıkları ve güçlü duruşlarıyla hayatın her alanında en büyük değeri oluşturmaktadır. Aile yapımızın temeli, toplumumuzun güvencesi olan kadınlarımız; yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa etmektedir. Eğitimden üretime, sanattan siyasete kadar her alanda gösterdikleri başarılarla ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunmaktadırlar."

Kadınların sosyal yaşamda daha güçlü yer almasının önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, Hacılar'da kadınlara yönelik yürütülen sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin artarak devam ettiğini belirtti.

"Kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif, daha güçlü ve daha görünür olması için yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. İlçemizde kadınlarımızın sosyal hayata katılımını destekleyen projeleri önemsiyor, onların üretime katkı sunabilecekleri her çalışmayı değerli görüyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kayseri, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Kadınlarımız, toplumumuzun güvencesidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi Hastaneye kaldırıldı İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
Mide bulandıran olay Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

15:01
Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti
Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 15:13:36. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "Kadınlarımız, toplumumuzun güvencesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.