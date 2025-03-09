Kadınlar Günü'nde 'Bir Kadın Bin Hikaye' Etkinliği - Son Dakika
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Kadınlar Günü'nde 'Bir Kadın Bin Hikaye' Etkinliği

Kadın Brokerler Komitesi, Kadınlar Günü'nde kadınların zorluklarını ele aldı.

09.03.2025 12:12
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Toplumun yapı taşı olan kadınlar 'bir kadın bin hikaye' mottosuyla bir araya geldi. Sigorta Brokerleri Derneği bünyesindeki kadın brokerler komitesinin Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği etkinlikte kadınların yaşadığı zorluklar ve merak edilen konular ele alındı.

Kadınlar Günü'nde Sigorta Brokerleri Derneği bünyesindeki kadın brokerler komitesi 'bir kadın bin hikaye' etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Yazar Hacer Foggo, Prof. Dr. Tülin Ergun, Kadın Brokerler Komitesi Başkanı Merve Sürücü Günaçar, Oyuncu Ayça Varlıer ve Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selcen Gür katıldı. Etkinlikte kadınların yaşadığı sorunlar ele alınırken kadınların merak ettiği sorular da panellerde tartışıldı.

"Bu yıl gerçekleştirilen ilk etkinliğimiz"

Birbirinden farklı kadın konuşmacıların yer aldığı bir etkinlik olduğunu belirten Kadın Brokerler Komitesi Başkanı Merve Sürücü Günaçar, "Sigorta Brokerleri Derneği bünyesindeki kadın brokerler komitesi olarak bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz bir etkinliğimizde beraberdik. Bu etkinlik Kadınlar Günü'ne özel yapıldı. Hem sigorta sektöründeki hem de farklı sektörlerdeki kadın konuşmacılarımızla beraber aslında ilham verici hikayeler dinlemek için buradayız. Birbirinden farklı konuşmacılarımız oldu. 2 oturum gerçekleşti. Hem aklımızda merak ettiklerimiz hem de kadınların yaşadıkları zorlukları ele aldık" dedi.

"Kadın brokerlerimiz için önemli bir etkinlik"

Kadın brokerler için önemli bir etkinlik olduğunu belirten Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selcen Gür, "Bugünkü etkinliğimiz Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği'nin düzenlediği ilk etkinlik. Bu gün özellikle Kadınlar gününe denk gelmesi sebebiyle bu etkinliği biz kadın brokırlar olarak çok önemsiyoruz. Etkinliğimizin konu başlığı 'bir kadın bin hikaye.' Kadınlar birbirleriyle dayanışma içinde oldukça daha güçlü oluyor. Sigorta sektörü kadınların istihdam anlamında yüzde 55 oranında temsil edildiği bir sektör. Sigorta sektöründeki bu temsil kabiliyetinin diğer alanlarada yansımasını ve kadınların sadece istihdamda değil yönetici pozisyonlarında da yer almasını çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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