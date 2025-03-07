Kadınlar Günü'nde Ekonomik Kriz Meselesi - Son Dakika
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Kadınlar Günü'nde Ekonomik Kriz Meselesi

Kadınlar Günü\'nde Ekonomik Kriz Meselesi

Doç. Dr. Zengil, ekonomik krizlerin kadınlara olumsuz etkilerini vurguladı.

07.03.2025 11:20
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Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'İlham Veren kadınlar' konulu panelde konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr Sertaç Zengil, "Ekonomik kriz, afetler, iklim krizi Hepsi ne yazık ki kadınların aleyhine oluyor" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Sertaç Zengil, Türkiye'den kutsal hekimlik mesleğini yapabilmek adına kadınların çok mücadele verdiklerini bildirdi. Kadınların hekimlik yapıp yapamayacağı tartışmaların 1890'lı yıllardan beri yapıldığına dikkati çeken Doç Dr. Zengil, şunları söyledi: "Tartışmalar sürerken tıp fakültesinde okumak isteyen kızlar da örgütlenerek, mücadeleye başlarlar. Ülkede fikirlerine güvenilir nüfuz sahibi kişileri ziyaret ederek ikna yoluna giderler. Nihayet 1922 yılının Eylül ayında ilk kez tıp fakültesine 10 kız öğrenci girer ve kız öğrencilerin yolu böylelikle açılmış olur."

Tıp, genel olarak son yıllarda kadın hekimlerin daha fazla olduğu bir alan, en son olarak tıp fakültesine yeni giren öğrenciler arasındaki kadın oranı yüzde 54. Benim branşım olan Psikiyatri de, diğer birçok uzmanlık alanına göre kadın hekimin daha fazla olduğu bir alan."

Günümüzde kadınların yaşadığı birçok olumsuz durumu kadın hekimlerin de yaşadığını kaydeden Doç. Dr. Sertaç Zengil, şöyle devam etti: "Bir kadının yola çıkması ile erkeğinki bir değil çoğu zaman. Kadın üzerinde bir sürü yükle yürür bu yolu. Pandemide bunları belki daha fazla gördük; kadınlar ücretli bakım desteği alamadılar, ev işleri daha fazla kadınların üstüne kaldı. Böyle durumlar ve krizler maalesef kadınlar için dezavantaja dönebilmekte. Ekonomik kriz, afetler, iklim krizi Hepsi ne yazık ki kadınların aleyhine oluyor.

Bir diğer zorluk kadınların üzerindeki bakım yükünün fazla olması, örneğin çocuk bakım yükünün daha çok kadının üstünde olması, ev içinde görünmeyen emeğin daha çok kadınlar tarafından gerçekleştirilmesi, kadın hekimlerin akademik çalışmalar yapması ve hatta kongrelere katılmak gibi konularda bile zorluk yaşamasına sebep olabiliyor."

Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Sağlık, Gençlik Spor İl Müdürlükleri ile Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) tarafından ortaklaşa düzenlenen panel, Atatürk Üniversitesi'ndeki Nene Hatun Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. ERSANDER Kadın Komisyonu Başkanı Sevnur İçyar'ın yönettiği panelde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr Sertaç Zengil, Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Bahtinur Möngü, Atatürk üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan Dr. Derya Sahil Eroğlu, Anadolu Kadın Ofroad Doğa Turizm Spor Kulübü Başkanı İlknur Yalçın tebliğ sundu. Dr. Derya Sahil Eroğlu, programın son bölümünde Kanun Sanatçısı İsmihan Erden'in eşliğinde kadın bestekarların eserlerinden örnekler verdi.

Paneli ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gençlik Spor İl Müdürü Levent Çakmur, ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, yönetim kurulu üyeleri, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu davetliler izledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadınlar Günü'nde Ekonomik Kriz Meselesi - Son Dakika

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