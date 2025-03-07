Kadınlar Günü'nde Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Kadınlar Günü'nde Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi

Kadınlar Günü\'nde Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kadınların eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına dikkat çekerek, bu konudaki mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

07.03.2025 10:50  Güncelleme: 10:51
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Kadınlar Günü'nü kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; " 8 Mart, kadınların eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında kadın cinayetleri ve şiddete dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, açıklamasında "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, yaşamın tüm alanlarında kadınların özgürlük mücadelesinin temsil edildiği bir gündür. 8 Mart, kadınların eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. Ne yazık ki ülkemizde kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet olayları halen devam etmektedir. Ülkemizde 2024 yılında 394 kadınımız cinayete kurban gitmiş, 259 kadınımız ise şüpheli şekilde hayatını kaybetmiştir. Kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet ile iç içe yaşadığımız bu günlerde kadınlarımızın yaşam haklarına sarılmak için verdikleri mücadele çok önemlidir. 8 Mart, en temel hak olan yaşam hakkını savunmanın yüksek ses ile haykırıldığı bir gündür. Kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamlarında özgürce karar verme hakkını elde etmek için canlarını verdikleri unutulmamalıdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır' sözlerinde de ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceği toplumumuzun tüm fertlerinin omuzları üzerinde yükselecektir. Bizler, kadınlarımızın eşitliği, özgürlüğü ve mutluluğu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu mücadeleye katılan herkesi selamlıyor ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çerçioğlu, ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 2'nci Ulusal Karikatür Yarışması'nın sona erdiği duyurarak, herkesi 8 Mart Cumartesi günü saat 13.00'de resim sergisinin açılışına davet etti. Birçok farklı şehirden onlarca eserin katıldığı yarışmada dereceye giren eserler Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sergilenecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadınlar Günü'nde Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi - Son Dakika

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