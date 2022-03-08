Kadınlar Gününe özel canlı heykel gösterisi - Son Dakika
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Kadınlar Gününe özel canlı heykel gösterisi

08.03.2022 19:30
Kadınlar Gününe özel canlı heykel gösterisi

8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel Malatya'da düzenlenen canlı heykel gösteri ilgi gördü.

8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel Malatya'da düzenlenen canlı heykel gösteri ilgi gördü. 'Kadınlar Bir Çiçektir Soldurmayalım' sloganı ile düzenlenen etkinlikte, Kurtuluş Savaşı Kadın Kahramanlarından Nene Hatun'a temsili gül takdimi yapıldı.

Malatya Altın Kayısı Sanat Topluluğu Başkanı İbrahim Şahin Uyumaz, tarafından kent merkezinde bulunan Soykan Meydanın düzenlenen etkinlikte bir askerin Mene Hatun'a gül verdiği an canlandırıldı. Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi ile izlenen gösteri ile ilgili konuşan Uyumaz, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Nene Hatun'u ve bir askeri canlandırmamızın nedeni, bizim kahraman kadınlarımız var. Şuanda nene hatunumuz yanımızda. Kahraman kadınlarımızı unutmayalım. Bizlerin kahraman kadınlarımızı hiçbir zaman unutturmaması lazım. Biz şuan bu topraklarda yaşıyorsak onların sayesindedir. Onlar Çanakkale'de, Kurtuluş savaşında sırtlarında mermiler taşıyordu. Bizler onlara minnettarız. Ana temamız 'Kadınlar Bir Çiçektir Soldurmayalım' sözüyledir. Nene Hatun'a da gösterimizde solmuş bir çiçek veriyoruz." diye konuştu. - MALATYA

Kadınlar Gününe özel canlı heykel gösterisi
Kadınlar Gününe özel canlı heykel gösterisi
Kadınlar Gününe özel canlı heykel gösterisi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlar Gününe özel canlı heykel gösterisi - Son Dakika


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