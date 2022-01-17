Üye Girişi
Kadınlar hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Kadınlar hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor

17.01.2022 14:37
Kadınlar hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Battalgazi Belediyesi, kadınları üretkenliğe teşvik ederek ve dezavantajlı kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açarak insanı önceleyen projelerle her kesimden büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi, kadınları üretkenliğe teşvik ederek ve dezavantajlı kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açarak insanı önceleyen projelerle her kesimden büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kadınları üretkenliğe teşvik etmek ve dezavantajlı kadınlar için meslek edindirme kursları açmaya devam eden Battalgazi Belediyesi, insanı önceleyen projelerle her kesimden büyük takdir toplamaya devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, büyük rağbet gösterilen Halı Dokuma kursunda usta öğreticiler tarafından verilen eğitimler ile kadınların hem el becerilerini geliştirdiğini hem de meslek öğrenip ev ekonomilerine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ında açılan kurslara her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterirken, faaliyetlerine aralıksız şekilde devam eden Halı Dokuma kursu ise en dikkat çeken kursların başında yer alıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, maharetli elleriyle en güzel halıyı dokumaya özen gösteren kadın kursiyerleri, eğitim gördükleri kurslarında ziyaret etti. Kadın kursiyerlere kolaylıklar dileyen Başkan Güder, ilçedeki tüm kadınların ürettiklerini ve yeni projelerini desteklemeye hazır olduklarına dikkat çekti.

"Başkanımız bizleri hiç yalnız bırakmıyor"

Ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını aktaran usta öğretici Asuman Tolgun, "30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Halıcılık işiyle uğraşıyorum ve usta öğreticiyim. Kurstaki bayanlarımız ile birlikte minder, seccade, halı ve yastık yapıyoruz. Şuanda 12 öğrencimiz var. Kursumuza ilgi yoğun. Kursiyerlerimiz ile birlikte çok güzel çalışmalara imzalar atıyoruz. Her daim bizlere destek olan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kurs sayılarımızı arttırmayı hedefliyoruz"

Battalgazi'de kurs sayılarını arttırmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Güder, "Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezimizin iş birliği ile bölgelerimizde açmış olduğumuz kurslarımız mevcut. Bu kurslarımızı zaman zaman ziyaret ederek, kursiyerlerimizle buluşuyoruz. Bugün de halı dokuma kursumuzu ziyaret ettik ve çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Ev hanımlarımızı özellikle iş sahibi yapma noktasında meslek edindirme kurslarımızı Battalgazi Belediyesi olarak uzun süredir devam ettiriyoruz. Ev hanımlarımız buraya gelip meslek öğreniyorlar. Sipariş üzerine değişik farklı motifler ortaya çıkarıyorlar. Birçok kurslarımız burada mevcut. Bu kursların amacı hem eğitim hem de insanlara meslek edindirmek. Öte yandan ev kadınlarını sosyal hayatın içerisine entegre etmek ve onların ellerinden çıkan güzel çalışmaları toplum ile buluşturmak. Yapılan bu çalışmalardan ciddi dönüşler görüyoruz. Hasırcılarda mülkiyeti belediyemize ait olan binamızda ilerleyen dönemlerde inşallah erkek ve kadınlar için bir kurs açmış olacağız. İlçemizdeki meslek edindirme kurslarımızın sayısını daha da arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kadınlar hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Kadınlar hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Kadınlar hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Kadınlar hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor

YORUMLAR
500

Osman Güder, Kervansaray, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlar hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi         
19:40
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor
19:15 Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü
19:08 15 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı! Otomobili takla atan genç, hayatını kaybetti
19:08 Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı
18:41 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı!
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 19:48:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement