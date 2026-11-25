(İZMİR) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İzmir'de basın açıklaması yaptı. Platformun İzmir Temsilcisi Elif Selin Erel tarafından okunan açıklamada, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekilerek, "Şüpheli kadın ölümlerini aydınlatacağız. Kadın cinayetlerini durduracağız." denildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir üyeleri, Alsancak İskelesi önünde bir araya geldi. Platform üyesi kadınlar, ellerinde hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının yanı sıra, üzerinde "Nafaka hakkımıza dokundurtmayacağız", "Hikayesi yarım kalan herkes için" ve "Örtbas Etme, Aydınlat" yazılı dövizler taşıdı.

Platform üyeleri adına açıklamayı, Platformun İzmir Temsilcisi Elif Selin Erel okudu. Erel, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir aradayız. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak yıllardır kadınların yaşam hakkı için mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz 25 Kasımdan bugüne 342 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu, 300 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Şüpheli kadın ölümlerinin kadın cinayetlerinin sayısını geride bırakması tesadüf değil. Kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümü denilerek örtbas edilmeye çalışılıyor. Bu tabloyu olağanlaştıramayız. Yüzlerce kadının ölümünün şüpheli kalmasını kabul etmiyoruz. Kaç kadının ölümü, gerçeği ortaya çıkarılmadan "intihar", "düşme" ya da "kaza" denilerek geçiştirildi? Kadınların sürekli dengelerini kaybedip yüksekten düştüğüne inanmamızı mı bekliyorsunuz?

Kadınlar kendi hayatlarına karar vermek, ayrılmak, boşanmak istedikleri için öldürülüyor. Şiddetten kurtulmak için başvurdukları kapılardan geri çevriliyor. Koruma kararları uygulanmadığında, tehditler görmezden gelindiğinde bunun bedelini kadınlar hayatlarıyla ödüyor. Görevini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin de sorumluluğu ortaya çıkarılmalıdır. Kadınların yaşam hakkını koruyun, sorumlulardan hesap sorun! Kadınların hayatını korumakla yükümlü olanlar, kadınların nasıl yaşayacağını belirlemeye çalışıyor. "Aileyi koruyoruz" diyerek kadınların şiddete katlanmasını bekleyemezsiniz. Kadınların boşanma hakkını zorlaştıramaz, nafaka hakkını hedef alamazsınız. Eşitsizlik sürerken, kadınların emeği karşılıksız bırakılırken, ekonomik güvenceleri ellerinden alınırken onları şiddet ortamına daha fazla bağımlı kılamazsınız. Kadınların özgürce ayrılabildiği, kendi hayatını kurabildiği koşulları sağlamak zorundasınız"

Açıklamada Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş cinayetlerine de dikkat çekilerek "Gerçeğe ulaşmak, ailelerin tek başına verdiği bir mücadeleye bırakılamaz. Gülistan Doku için, Rojin Kabaiş için, yaşamına ne olduğunu öğrenemediğimiz bütün kadınlar için adalet talebimizi sürdüreceğiz. Hiçbir dosyanın karanlıkta bırakılmasına razı olmayacağız!" denildi.

Platform üyeleri, açıklamanın ardından sloganlarla Alsancak Vapur İskelesinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yürüdüler.