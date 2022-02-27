Kadınlar kooperatif kurdu, 'Anadolu Meleği' markasıyla satışa başladı - Son Dakika
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Kadınlar kooperatif kurdu, 'Anadolu Meleği' markasıyla satışa başladı

27.02.2022 09:28

- Kadınlar kooperatif kurdu, 'Anadolu Meleği' markasıyla satışa başladı Elazığ'ın Keban ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen ev kadınları, üretim yaparak aile bütçesine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.

- Kadınlar kooperatif kurdu, 'Anadolu Meleği' markasıyla satışa başladı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen ev kadınları, üretim yaparak aile bütçesine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.

Keban ilçesinde kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren ev kadınları, yaklaşık 1 yıl önce tarımsal üretim yapmaya başladı. Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın öncülüğünde bir araya gelen 12 ev kadını, ilçe genelindeki tüm kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmesini sağlamak adına yaklaşık 1 yıl önce 'Anadolu Meleği Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Kendi bağ bahçelerinde sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan kadınlar, hasat ettikleri ürünleri turşu, reçel, pekmez, pestil, salamura yaprağı, salça ve kurutmalık gibi ürünlere dönüştürerek tüketiciyle buluşturuyor. Ürünleri kent merkezindeki esnaf ile belediye tarafından tahsis edilen alanlarda kurdukları stantlarda ve çeşitli etkinliklerde sergileyerek satışını gerçekleştiren kadınlar, ürünlerini internet üzerinden de satıyor. Ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlayan kadınlar, oluşturdukları markayı büyütmeyi hedefliyor.

Kebanlı kadınların bu kooperatifle ailelerine katkı sağladıklarını belirten Kooperatif Kurucu Üyesi Ayşegül Şahin, "Kooperatifimiz yaklaşık bir yıl önce kuruldu. Kadınlarımızın isteği ve başkanımızın öncülüğünde kurmuş olduk bu kooperatifi. Kadınlar evde ürettikleri bu ürünleri bir pazar alanımız olmadığı için satamıyordu. Biz de kadınlara bu imkanı sunduk. Kadınlar ürettikleri bu ürünleri buraya getirerek onlardan alıyoruz. Bizde internetten hem de düzenlenen fuarlarda gidip satmaya başladık" dedi.

"Kadınların bir şey yapabildiğini görsün istedik"

Şuan satışların çok iyi gittiğini aktaran Şahin, "Kebanlı kadınlarımızla birlikte markamızı oluşturduk. Oluşturduğumuz bu markanın ürünlerini il dışına da satıyoruz. Burada kadınlar yaz döneminde köylerinde yetişen bazı otlar var sarı kantaron, civanperçemi, papatya, dağ kekiği gibi otları toplayıp getirip hijyenik ortamda paketleyip müşterilerimizin satışına sunuyoruz. Biz geçen yıl yeni kurulduğumuz için belirli bir miktar kazancımız oldu ama bu kazancımızı kadınlara daha çok verdik. Kooperatifin fazla bir karı olmadı. Biz sadece kadınlarımıza bir öncelik verdik. Eşleri kadınların bir şey yapabildiğini görsün istedik. Hanımlarımız da kendi bir şey kazandıktan sonra bu yıl mesela üretim konusunda daha istekliler. Geçen yıl bir kilogram ürün getiren kadın bu yıl 10 kilogram ürün getirmek için ısrar ediyor" diye konuştu.

Kooperatif üyesi Melahat Can, "Keban'da ki kadınlarımız yaptıkları reçel, pekmez, kurutmalık biber ve daha birçok ürünü getirip burada satıyor" dedi.

Kadınlar kooperatif kurdu, 'Anadolu Meleği' markasıyla satışa başladı
Kadınlar kooperatif kurdu, 'Anadolu Meleği' markasıyla satışa başladı
Kadınlar kooperatif kurdu, 'Anadolu Meleği' markasıyla satışa başladı

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Fethiye Atlı, Kooperatif, Elazığ, Keban, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlar kooperatif kurdu, 'Anadolu Meleği' markasıyla satışa başladı - Son Dakika


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