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Kadınlar Osmangazi'de hem eğlendi hem de öğrendi

Kadınlar eşitlik ve özgürlük için ayak izlerini bıraktı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Eşitlikçi Kadınlar Derneği işbirliğiyle Bursa Kadın ve Yaşam Forumu düzenledi. Foruma katılan kadınlar, açılan atölyelerde öğrenme ve eğlenmenin keyfini bir arada yaşadı.

Merinos Parkı'nda düzenlenen Bursa Kadın ve Yaşam Forumu'na katılan kadınlar, Türkan Saylan Taş Boyama, Bahriye Üçok Resim, Cahide Sonku Doğanın Dili Geri Dönüşüm, Afife Jale doğaçlama atölyelerinde alanında uzman eğitmenlerden bilgiler alıp pratik yapma imkanı buldu. Etkinlik çerçevesinde Bursa Barosu'ndan 4 avukat, kadın ve çocuk hakları konusunda bilgilendirmede bulundu. Konusunda uzman doktorlar ise kadın kanserleri hakkında bilgiler verdi. Kadınlar boyalara basarak kumaşın üzerine ayak izlerini bıraktı. Kadınların eşitlik ve özgürlük için bıraktığı ayak izleri Osmangazi ilçesinin en görünen yerlerinde sergilenecek. Foruma katılan kadınlar müzik eğlencesi ve ritim gösterisi eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

"Eşitlik ve özgürlük için ayak izlerimizi bıraktık"

Osmangazi Belediyesi ile birlikte bir kadın buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden DEMETER Başkanı Nilgün Arslanoğlu, "Etkinlik çerçevesinde çeşitli atölyeler açtık. Kadınlar burada hem eğlenip hem de öğrenme imkanı buldu. Müzik eğlencesi ve ritim gösterisi eşliğinde kadınlarımız burada keyifli vakit geçirdiler. Kadınlarımızın eşitlik ve özgürlük adına bıraktığı ayak izleri, kentin en görünen yerinde Osmangazi Belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza gösterilecek" dedi.

"Kol kola ve yan yana olmalıyız"

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ise yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi ve DEMETER Derneği'nin düzenlediği anlamlı etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Zor günlerden geçiyoruz. Kadın cinayetleri ve kadın yoksunluğu derken biz hangisiyle mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Bunun için her alanda bir olmalıyız. Kol kola ve yan yana olmalıyız. Hep birlikte birbirimize destek olalım bu mücadelemizi hep birlikte birçok alanda beraber yürütelim" ifadelerini kullandı.