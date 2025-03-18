Kadınlar Ramazan Geleneğini Yaşatıyor - Son Dakika
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Kadınlar Ramazan Geleneğini Yaşatıyor

Kadınlar Ramazan Geleneğini Yaşatıyor

Bergama'da gönüllü kadınlar, sahur için davul çalarak Ramazan geleneğini canlandırıyor.

18.03.2025 12:57
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İzmir'in Bergama ilçesinde mahallenin gönüllü kadınları davulu eline alıp sokağa indi. Ramazan geleneklerini yaşatmak isteyen kadınlar, vatandaşları maniler söyleyerek sahur için uyandırıyor.

Bergama ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde sahur vaktinde davul çalma geleneği bir kaç yıldır yapılmıyor. Mahallenin 61 yaşındaki muhtarı Levent Atlayan bu geleneği tekrar yaşatmak için kolları sıvadı. İlk birkaç gün vatandaşları sahura kaldıran davulcular iddiaya göre eski muhtarın baskısından dolayı çalmayı bıraktı. Sahur vaktinde davul çalınmadığını gören kadınlar ise ramazan geleneğinin yaşatılması için bir araya gelip mahalleliyi sahura kaldırmak istedi. Davulu eline alan mahallenin gönüllü kadınları, maniler eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura uyandırmaya başladı.

"Eski muhtarın baskısından bıraktılar"

Ramazan dolayısıyla davulculardan sahur vaktinde davul çalınmasını istediğini belirten muhtar Levent Atlayan, "Davulcularımız belli bir zaman sonra davul çalmaktan vazgeçtiler. Sebebi ise davulun sesinden değil de davulun çalınmasından rahatsız olan eski muhtarın baskısı. Bu yaşanan duruma tepkisiz kalmayan bizim tarafımızdaki kadınlar da 'Biz bu yola çıktıysak hep beraber başlayalım ve davulu çalalım' dedi. Şimdi mahallenin kadınları her akşam çıkıp ve davulu çalıyorlar. Grup halindeki kadınlar bütün köyü bir ucundan bir ucuna gezdikten sonra hep birlikte sahurlarını yapıp evlerine dağılıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımız camlardan bize sesleniyor"

Bu geleneği yaşatmak adına ramazan ayının son gününe kadar davul çalacaklarını belirten muhtar azası Nurşen Örnek (57), "Öncelikle bu görevi köyümüzün gençlerine, erkeklerine verelim dedik. Kendileri 3-4 akşam çaldılar fakat daha sonra herhalde eski muhtardan dolayı davul çalmayı bıraktılar. Sonra biz kadınlar olarak toplandık ve düşündük "biz yapar mıyız bu işi?" diye ve kendi aramızda her gece davul çalma kararı aldık. Başta muhtarımızın eşi Sevda Hanım ve bütün arkadaşlar belli bir noktada toplanıyoruz. Daha sonra köyümüzün sokaklarını dolaşarak davulumuzu çalıyoruz. Kadınlarımız camlardan bize sesleniyor, alkışlıyorlar. Ardından dönüşte kafemizde toplanıp hepimizin getirdiği kahvaltılık malzemeleri paylaşarak sahurumuzu yapıyoruz. Bu bizim kültürümüz, davul çalmak atalarımızdan dedelerimizden gelen bir kültür. Bunu da biz burada canlandırmaya çalışıyoruz. Kadınlar olarak her alanda varız diyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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