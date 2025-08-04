Kadınlar Yangın İçin Gözleme İkram Etti

Kütahya- Bursa kara yolu üzerinde bir araya gelen kadınlar, orman yangınının ardından, yoldan geçenlere 'Şükür' anlamında gözleme ikram etti. Farklı mahallelerden katılan kadınların imece usulüyle yaptığı bu etkinlik, bölgede büyük bir dayanışma örneği olarak dikkat çekti.

Saçaklı mahallesi yakınlarında, Balıkesir-Kütahya-Bursa yolunun kesişim noktasında kurulan sofralarda köylü kadınlar gözleme pişirerek yangınla mücadele eden kahramanlara, ormanlarda çöp temizliği yapan gönüllülere ve yolculuk eden vatandaşlara ikramda bulundu. Etkinliğe erkeklerin de destek verdiği gözlendi.

Yangından etkilenen köy ve mahalle muhtarları, çalışmalara katılan herkese teşekkür ederek, "Zor günlerde tüm Türkiye kenetlenerek güçlükleri aşıyor. Bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölge halkının dayanışma ruhunu ortaya koyan etkinlik, zor günlerin ardından moral kaynağı oldu. - KÜTAHYA