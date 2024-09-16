Kadınlara Özel Sosyal Tesisler, 25 Bin Tatilciyi Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Kadınlara Özel Sosyal Tesisler, 25 Bin Tatilciyi Ağırladı

Kadınlara Özel Sosyal Tesisler, 25 Bin Tatilciyi Ağırladı

Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde kadınlara yönelik açılan sosyal tesisler bu yaz sezonunda 25 bin tatilciyi misafir etti. Kadınlar plajı ve Kocaali Sosyal Tesisleri, Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olarak dikkat çekti.

16.09.2024 12:37  Güncelleme: 12:38
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Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde kadınlara özel hizmete açılan sosyal tesisler, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Sezonu kapatan tesisler bu yaz 25 bin kişiyi ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara özel olarak hizmete açtığı ve uzun yıllardır yaz sezonlarında kapılarını tüm Türkiye'ye açan kadınlar plajı ve Kocaali Sosyal Tesisleri, bu yılın da gözdesi oldu. Tesisler, Türkiye'nin dört bir tarafından ve yurt dışından gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu. 15 Eylül itibariyle sezonu kapatan tesisler, bu yaz sezonunda 25 bin tatilciyi misafir etti.

Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan, haftanın 6 günü Sakarya'dan ve çevre illerden gelen kadınlara ev sahipliği yapan Kadınlar Plajı, şehrin turizm büyük katkı sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kocaali'de 20 bin metrekare alan üzerinde içerisinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesislerimiz 2024 yaz sezonunu kapattı. 15 Eylül itibariyle sezonu kapatan tesisimizde 25 bin kişiyi misafir ettik. Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan kadınlar plajımıza ilgi gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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