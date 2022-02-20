Kadınların dayanışması arenaya taşındı: Hanımağa, en kıymetli eserini Topuklu Efe'ye hediye etti - Son Dakika
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Kadınların dayanışması arenaya taşındı: Hanımağa, en kıymetli eserini Topuklu Efe'ye hediye etti

20.02.2022 16:24

- Kadınların dayanışması arenaya taşındı: Hanımağa, en kıymetli eserini Topuklu Efe'ye hediye etti Başkan Çerçioğlu kendisine hediye edilen antika değeri oldukça yüksek olan köstekli saati belediyeye kaydettirdi Aydın başta olmak üzere Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin en önemli kış festivalleri...

- Kadınların dayanışması arenaya taşındı: Hanımağa, en kıymetli eserini Topuklu Efe'ye hediye etti

Başkan Çerçioğlu kendisine hediye edilen antika değeri oldukça yüksek olan köstekli saati belediyeye kaydettirdi

AYDIN - Aydın başta olmak üzere Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin en önemli kış festivalleri arasında yer alan deve güreşlerinde bu defa kadın dayanışması yaşandı. Ege Bölgesi'nin Hanımağası Zekiye Çelebi hemcinsi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na en kıymetli eserini hediye etti. Hediyeyi kabul etmeyen Topuklu Efe, Hanımağa'nın ısrarı üzerine kabul ettiği eseri Büyükşehir Belediyesi envanterine kaydettirerek kabul etti.

Nazilli arenasında gerçekleştirilen güreşlere katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hayranı olduğu olduğunu belirten boğa ve deve güreşlerinde milyonlarca liralık bağışçısı Hanımağası Zekiye Çelebi, bu defa en önemli eserlerinden birini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun şahsına hediye etmek istedi. Şahsına hediyeyi kabul etmeyen Çerçioğlu, antika değeri oldukça yüksek olduğu belirtilen köstekli saati tutanak karşılığı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin envanterine kaydettirdi. Adata yürüyen bir sarraf görünümündeki Hanımağa ile Topuklu Efe Çerçioğlu'nun arenadaki diyalogları kameralara böyle yansıdı.

Kadınların dayanışması arenaya taşındı: Hanımağa, en kıymetli eserini Topuklu Efe'ye hediye etti
Kadınların dayanışması arenaya taşındı: Hanımağa, en kıymetli eserini Topuklu Efe'ye hediye etti
Kadınların dayanışması arenaya taşındı: Hanımağa, en kıymetli eserini Topuklu Efe'ye hediye etti
Kadınların dayanışması arenaya taşındı: Hanımağa, en kıymetli eserini Topuklu Efe'ye hediye etti

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Kaynak: İHA

Akdeniz Bölgesi, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Ege, Yerel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınların dayanışması arenaya taşındı: Hanımağa, en kıymetli eserini Topuklu Efe'ye hediye etti - Son Dakika


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