Başkan Çerçioğlu\'ndan Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla \'Kadının İzi\' sergisi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Kemer Kadın Yaşam Atölyesi'nde eğitim gören kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı 'Kadının İzi' Sergisi, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde açıldı.

Kadın kursiyerlerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergide, kadınların el emeğiyle ortaya çıkardığı birçok eser sanatseverlerle buluşturuldu. Sergide örgü, punch, ahşap boyama, seramik ve dikiş alanlarında hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kadınların üretim gücünü ve geliştiriciliğini yansıtan eserler, sergiyi gezen vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kemer Kadın Yaşam Atölyesi'nde kadınlar farklı branşlarda verilen eğitimlerle hem yeni beceriler kazanıyor hem de el emeği ürünler ortaya çıkarma imkanı buluyor. Atölyede gerçekleştirilen çalışmalarla kadınların sosyal yaşama katılımı desteklenirken üretimleri de sanatla buluşturuluyor.

Kadın emeğinin ve üretiminin vurgulandığı 'Kadının İzi' Sergisi, 13 Mart Cuma gününe kadar 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. - AYDIN