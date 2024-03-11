Kadınların İstihdamı Çocuk Bakım Hizmetlerine Bağlı

Yerel

ILO ve EBRD tarafından desteklenen bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların önemli bir kısmı çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatından geçici veya kalıcı olarak ayrılıyor. Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şahankaya Adar, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili, "Çocuk bakım hizmetlerinin maliyeti, kadın istihdamını etkiliyor" dedi.

Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle çocuk bakımında baş sorumlu olarak görülmeleri, çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatından geçici veya kalıcı olarak ayrılmalarına neden oluyor. İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şahankaya Adar, araştırma sonuçlarına dair yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmanın temelinin erişilebilir ve kaliteli çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasından geçtiğini belirtti. Şahankaya Adar, "Çocuk bakım hizmetlerinin maliyeti, kadın istihdamını etkiliyor. Türkiye'de kurumsal EÇBE hizmetleri talebi karşılamakta yetersiz. İşverenler de bu maliyeti yüklenmeye isteksiz. Fakat çeşitli kurumsal iş birlikleri ile çocuk bakım merkezleri yaygınlaştırılabilir. OSB, belediye ve sendika uygulamaları bu anlamda önemli rol oynayacaktır" diye konuştu.

"Kurumlar Arası İş Birlikleri ile Kadın İstihdamını Desteklemek: Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Uygulamaları" başlıklı araştırma raporunda kamu ve özel kurumlar, işçi ve işveren örgütleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvuruldu. Kadın istihdamının artırılabilmesi için erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin kurumlararası iş birliği ile yaygınlaştırılması sonucuna varılan araştırmada, kurumsal erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin artırılabilmesi için OSB uygulaması, belediye uygulaması ve sendika uygulaması olmak üzere üç uygulama önerildi. Bu uygulamalar aracılığıyla çeşitli kuruluşlar arasında iş birlikleri sağlanarak EÇBE hizmetlerinin kuruluş ve işletim maliyetlerinin paylaşılması hedefleniyor. - İSTANBUL