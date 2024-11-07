Kadir Çintay'dan Bingöl'e Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadir Çintay'dan Bingöl'e Eğitim Desteği

Kadir Çintay\'dan Bingöl\'e Eğitim Desteği

Bingöl TSO Başkanı Kadir Çintay, şahsi imkanlarıyla 4 derslikli okul yapma sözü verdi.

07.11.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, kente şahsi imkanları ile 4 derslikli okul yaptıracak.

BTSO'nun kasım ayı olağan meclis toplantısı, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın katılımı ve Meclis Başkanı Doğan Koç'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Bingöl TSO üyelerinin ilettiği talep ve sorunlar, Vali Usta'ya aktarılarak çözüm yolları konusunda istişarelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca ilde devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Vali Usta, bu projelerin Bingöl'ün gelişimine katkı sağlayacak önemli adımlar olduğunu ifade etti.

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay'dan eğitime şahsi destek sözü

Toplantının dikkat çeken gelişmelerinden biri, Bingöl TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay'ın şahsi imkanlarıyla kente 4 derslikli bir okul kazandırma sözü vermesi oldu. Bu anlamlı katkının, şehrimizin eğitim hayatına önemli bir değer katacağına vurgu yapan Çintay, "Eğitime yapılan her katkı, geleceğimize yapılan bir yatırımdır. İnşallah bu okul, Bingöl için hayırlı bir adım olacak ve gençlerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamada katkı sağlayacak" dedi.

Vali Usta ise Çintay'ın bu anlamlı desteğini takdirle karşılayarak, okul protokolünün en kısa zamanda imzalanacağını ve 2025-2026 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Vali Usta, "Kazım Demircioğlu amcamızın ardından Kadir Çintay da şehrimize bir okul kazandıracak. Hayırseverlik bulaşıcı bir meziyet. Allah hayrını kabul etsin," sözleriyle teşekkürlerini iletti.

Vali Usta'dan iş dünyasına teşekkür

Toplantının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Usta, Bingöl'ün geleceğine yönelik fikir alışverişinin önemine vurgu yaptı. Bingöl TSO Başkanı Kadir Çintay, Meclis Başkanı Doğan Koç ve tüm meclis üyelerine teşekkür eden Vali Usta, "Bingöl'ü daha ileriye taşıma yolunda iş insanlarımızın fikirlerine değer veriyoruz. Bizleri bir araya getiren BİNTSO'ya teşekkür ederim," diyerek iş birliği mesajı verdi.

Meclis Başkanı Doğan Koç: "Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin dile getirdiği sorunların çözüme kavuşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlimizin gelişimine katkı sunacak her projede, devletimizin ve iş dünyamızın iş birliği ile Bingöl'ü daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Kasım ayı olağan meclis toplantısında alınan kararların, Bingöl'ün geleceği için değerli bir adım olduğunu kamuoyuyla paylaşır, valimiz ve Oda Başkanımız Kadir Çintay'a şahsi imkanlarıyla sunduğu anlamlı eğitim desteği için şükranlarımızı sunarız. Ayrıca toplantımıza katılan tüm meclis üyelerimize de katkıları için teşekkür ederim" şeklinde açıklamada bulundu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Eğitim Desteği, Yerel Haberler, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadir Çintay'dan Bingöl'e Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:41:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kadir Çintay'dan Bingöl'e Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.