Kadir Gecesi\'nde Gazze İçin Dua

Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl platosunda toplanan binlerce kişi, Gazze için dualar etti, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Şanlıurfa ve çevre illerden binlerce kişi Balıklıgöl platosunda yer alan camilere akın etti. Kılınan teravih namazının ardından sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan kalabalık, Gazze halkı için okunan dualara "amin" dedi, İsrail'in saldırılarını kınadı. Vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde, Balıklıgöl'de balıklara yem attı, geç saatlere kadar yerleşkede aileleri ile zaman geçirerek dua etti. - ŞANLIURFA