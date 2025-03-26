Kadir Gecesi'nde Malatya Camileri Dolup Taştı

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da camiler dolup taştı.

Malatya'da, Kadir Gecesi'nin hikmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başta Kernek Karagözlüler Cami olmak üzere kentte bulunan bütün camilere akın etti. Genç yaşlı, kadın erkek demeden camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve kılınan namazlarla gecenin feyzinden istifa etmeye çalıştı. - MALATYA