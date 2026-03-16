Kadir Gecesi\'nin Coşkusu Konya\'da Yaşandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kadir Gecesinde camiler doldu, dualar edildi.
Kadir Gecesinde vatandaşlar başta Sultan Selim Camii ile Eski Apak Camii başta olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunurken, eller semaya açılarak dua edildi. Camilerde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulurken, vatandaşlar bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - KONYA
