Kadirli Belediye Başkanı Olcar'dan CHP Myk'nın Kararlarına Tepki: "Görevden Uzaklaştırma Girişimlerini Asla Kabul Etmiyoruz"

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) – Osmaniye'nin Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, CHP MYK kararıyla bazı il başkanlarının görevden alınmalarına tepki göstererek, "Seçilmiş yol arkadaşlarımızı görevden uzaklaştırma girişimlerini asla kabul etmiyor, kesin bir dille reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadirle Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Mert Olcar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, görevden uzaklaştırma girişimlerini kabul etmediklerini belirterek, "Seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanımız Asu Kaya Gedik'in ve iradesi gasp edilmek istenen tüm yol arkadaşlarımızın dimdik yanındayız. Atanmış butlancıların siyasi hesaplarla ve ayak oyunlarıyla seçilmiş yol arkadaşlarımızı görevden uzaklaştırma girişimlerini asla kabul etmiyor, kesin bir dille reddediyoruz. Parti iradesinin, örgütümüzün gür sesinin ve üyelerimizin demokratik tercihlerinin sonuna kadar koruyucusu olmaya devam edeceğiz" dedi.