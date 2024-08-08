Kadirli Belediyesi'nin zabıta aracı haczedildi - Son Dakika
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Kadirli Belediyesi'nin zabıta aracı haczedildi

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CHP'li Kadirli Belediyesi'ne ait zabıta aracı haczedilerek yediemine teslim edildi. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, hizmetin engellenemeyeceğini belirterek mücadele edeceklerini söyledi.

08.08.2024 13:34  Güncelleme: 13:48
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- CHP'li Kadirli Belediyesi'nin zabıta aracı haczedilerek yediemine teslim edildi. Duruma tepki gösteren Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar "Zabıta aracımızı da alsanız, itfaiye aracımızı da alsanız, temizlik araçlarımız da alsanız, hizmeti engelleyemeyeceksiniz. Sonuna kadar Kadirli için mücadele edeceğiz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde CHP'li Kadirli Belediyesi'ne ait zabıta aracına haciz işlemi uygulanarak yediemine teslim edildi.

"Zabıta aracımız haczedildi"

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, aracın haczedilmesine tepki gösterekek şunları söyledi:

"1 Nisan tarihinden sonra Kadirli Belediyemizi 652 milyon lira borç, 2 bin 200 lira kasada parayla devraldık. Şu an geldiğimiz durumda hizmetin önüne geçmek için elinden geleni ardına koymayan birçok firma ile karşı karşıyayız. 27 Şubat ile 22 Mart arası kestikleri faturayı 1 Nisan itibarıyla icraya koyan bir özel firma, dün akşam saatlerinde zabıta aracımızı icra takibi ile polis ekibimizin yakalaması sonucunda yediemin garajına çekilmiştir. 5393 sayılı belediye kanunu madde 15/9 hükmü, 'Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri haciz edilemez.'

"Hizmeti engelleyemeyeceksiniz"

Şimdi bizim zabıta aracımız haczedildi, yarın itfaiye aracımız haczedilecek, diğer gün cenaze aracımız haczedilecek ise biz burada hizmet nasıl yapacağız? Bir yangın çıktığı zaman yangına nasıl gideceğiz? Bir cenazemiz olduğu zaman cenazemizi nasıl götüreceğiz? Kadirli'de çalışma seferberliği ilan ettik. Asfaltlamadığımız yol kalmadı şu anda ana caddeler üzerinde neredeyse o yollar üzerinde hala çalışma yaparken hizmetimi engellemeye çalışıyorsunuz? Biz Kadirli Belediyesi olarak zabıta aracımızı da alsanız, itfaiye aracımızı da alsanız, temizlik araçlarımız da alsanız, hizmeti engelleyemeyeceksiniz. Sonuna kadar Kadirli için mücadele edeceğiz."

Kadirli Belediyesi\'nin zabıta aracı haczedildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli Belediyesi'nin zabıta aracı haczedildi - Son Dakika

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