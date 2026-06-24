Kadirli'de Banka Kuyruğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadirli'de Banka Kuyruğu

24.06.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sosyal yardımlar için vatandaşlar Halkbank önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ve aylık ödemelerinin PTT yerine Halkbank üzerinden yapılacak olması nedeniyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sakinleri banka önünde kuyruk oluşturdu. Bir yurttaş, "Üç günden beri bekliyoruz. Geliyoruz gidiyoruz yok bir şey, rezillik bu. Yaşlımız var, hiç kalkamayan var, bunu ne yapmak lazım? Sabah 05.00'te köyden çıktım geldim" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ve aylık ödemeleri yeni düzenleme ile artık PTT yerine Halkbank üzerinden yapılacak. Yardım alan vatandaşlar ise yeni kart almak için banka önünde kuyruk oluşturdu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde banka önünde bekleyen bir yurttaş, "Kart değiştirmeye geldik. Biz burada üç günden beri bekliyoruz. Geliyoruz gidiyoruz yok bir şey, rezillik bu. Yaşlımız var, hiç kalkamayan var, bunu ne yapmak lazım? Anlayacağın çok rezil oluyoruz burada, görüyorsunuz. Sabah 05.00'te köyden çıktım geldim" diye konuştu.

Yaşlılık aylığı alan bir vatandaş da, "Buraya saat 07.00'de geldim. Kuyruk çok uzun, bekliyorum işte. Zor oluyor ama mecburuz. Yaşlılık maaşı veriyorlar, onu bekliyorum, onun kartını değiştireceğiz" dedi.

"ZOR AMA NE YAPALIM?"

Bir başka vatandaş köyden geldiğini, belirterek, "Kuyruk uzun. Zor ama ne yapalım" ifadesini kullandı.

Yaşlılık aylığı alan bir başka yurttaş sabah 06.00'da geldiğini anlatarak, "Kuyrukta bekliyoruz. Kuyruk uzun ama ne yapalım, çare yok. Yürüyemiyoruz, duramıyoruz" derken başka bir vatandaş ise "Annemin maaş kartı değişecekmiş. Ben sabah 04.00'te geldim. 94 yaşında annem için geldim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Halkbank, Osmaniye, Ekonomi, Kadirli, Banka, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Banka Kuyruğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

12:11
CHP’den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı’na geldi
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi
12:09
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:36:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kadirli'de Banka Kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.