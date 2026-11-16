Kadirli'de bir hayırsever, Çamlıkahve Meydanı'nda emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı - Son Dakika
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Kadirli'de bir hayırsever, Çamlıkahve Meydanı'nda emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı

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Kadirli\'de bir hayırsever, Çamlıkahve Meydanı\'nda emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı
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Kadirli\'de bir hayırsever, Çamlıkahve Meydanı\'nda emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Çamlıkahve Meydanı'nda bir hayırsever, emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı. Emekli maaşının yetmediğini ve çoğunun tatlıyı alıp yiyemediğini belirten hayırsever, bu nedenle dağıtım yaptığını söylerken emekliler de teşekkür etti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hayırsever vatandaş, "çoğunun alıp yiyemediğini" belirterek, emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Çamlıkahve Meydanı'nda bir hayırsever, emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı. Emeklilerin aylığı yetmediği için kendilerine tatlı dağıttığını söyleyen hayırsevere emekliler teşekkür etti.

Bedava tatlıyı alan bir emekli "Allah kabul etsin kim dağıtıyorsa, Allah razı olsun. Emekliyim, fakat devlet zam vermiyor" dedi.

Ücretsiz tatlı dağıtan vatandaş ise "Bedava tatlı dağıtıyoruz emekliye. Hayrımıza dağıtıyoruz, alıp yiyemiyor çoğu. Devletin verdiği emekli maaşı yetmiyor, o yüzden bedava dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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