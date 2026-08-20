Kadirli'de Çiftçiler Mısır Fiyatlarını Yetersiz Buluyor - Son Dakika
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Kadirli'de Çiftçiler Mısır Fiyatlarını Yetersiz Buluyor

Kadirli\'de Çiftçiler Mısır Fiyatlarını Yetersiz Buluyor
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, yükselen maliyetler nedeniyle mısırın fiyatının en az 20-25 lira olması gerektiğini belirtiyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mısır hasadına başlayan çiftçiler, ton başı fiyat için 17 bin lira ile 25 bin lira arasındaki beklentilerini dile getirdiler. Bir çiftçi "Ufaldıkça ufalıyor çiftçi. Çiftçi öldü, gıyabi cenaze namazı kılabiliriz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mısır hasadı başladı. Çiftçiler geçen yıla oranla artan maliyetler sebebiyle mısırın kilosunun bu yıl 20- 25 lira arasında olması gerektiğini ifade ettiler.

Çiftçi Hatice Kara şöyle konuştu:

"Çiftçi bitmiş durumda, bitmişiz yani. Mazot ikiye katladı, değil mi? Bizim mısır 12 liraydı, şimdi kaç lira? Mısırın kilosunun bu yıl 20- 25 lira olması lazım. Maliyetleri, mazotu, gübresi, işçisi, biçerdöveri; hepsi masraf. Ne kurtarmasından bahsediyorsunuz, bakın ölmüş durumdayız. Mahsulün yarısını da sel yel vurdu, hepsi bitmiş durumda" dedi.

"MISIRIN KİLOSUNUN 20 LİRA OLMASI LAZIM"

Çiftçi Şevket Kara ise mısırın kilosunun en az 20 lira olması gerektiğini söyleyerek, "Durumlar hiç iyi değil, göründüğü gibi değil. Fiyat yok, mazot alabildiğine gitti, verim de bu yıl düşük. Ne olacak bilmiyorum bu çiftçinin hali. Geçen sene kilosu 11-12 liraydı şu anda en az 20 lira olursa bu çiftçi belini doğrultur yoksa haydi eyvallah öbür tarafa. 20 lira bekliyor çiftçi. Mazot geçen sene 45 liraydı, şimdi de 80 lira. Gel bu işin içinden çık. Gübre olmuş 40 lira. Ne ekecek? Herkes boş bırakacak" ifadelerini kullandı.

Girdi maliyetlerinden yakınan bir çiftçi ise, "Girdiler yüksek, gübre, mazot, mesela su parası, biçer parası, girdiler çok. En az 17 liradan aşağı olmaması lazım. Geçen sene 11 küsürdü" şeklinde konuştu.

Mikail Çöllü de, "Ufaldıkça ufalıyor çiftçi. Çiftçi öldü, gıyabi cenaze namazı kılabiliriz. Bu yıl mısırın kilosunu 25 lira olması lazım. Biçerdöver parası ayrı, su parası ayrı, tohum ekim ayrı, 500 liraya dönümünü ekiyorlar. Zaten ölüyüz, gıyabi cenaze namazını kılarız Allah izin verirse" diye konuştu.

"ÇİFTÇİNİN SONU ÖLÜM"

Bir başka çiftçi ise şöyle konuştu:

"Mısır hasadı başladı ama köylü, esnaf şu bu hepsi öldü. Şu an herkes traktörünü, şuyunu, buyunu arabasını satacak, harcadığı parayı yerine koyacak, borcu ödeyecek. Mısır geçen sene 12 lira, 11,5 liraydi kilosu, bu sene 13 lira. Ben iki torba gübreye 7 bin 500 lira para verdim. Geçen sene 500 liraya aldığım zehiri şimdi 800 liraya aldım. Hükümet çiftçiyi, esnafı, memuru, emekliye diyor ki yaşamasın ölsün, para bize kalsın. Mısırın kilosu 25 lira, 24 lira, 20 liranın üzerinde olmadıktan sonra kurtarmaz, o da emeğini kurtarır. Çiftçinin sonu ne olacak? Ölüm, sürünme, çiftçi, esnaf hepsi sürünecek."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Kadirli, Mısır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Çiftçiler Mısır Fiyatlarını Yetersiz Buluyor - Son Dakika

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