Kadirli\'de Fiyatlar Düştüğü İçin Pazar Akşamüstü Tercih Ediliyor

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Bu köyde herkes milyoner! Her şeylerini kaybetmemeleri için muhtarın tek şartı var

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(KADİRLİ) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazar alışverişi yapan yurttaşlar, fiyatlar düştüğü için pazara akşam üzeri geldiklerini anlattı. Bir emekli, "İşte bu saatlerde pazarcı 50 liraya verdiğini 35 liraya düşürüyor. Ben de ucuz almak için geliyorum. Ancak ona yetiyor gücümüz, başka yok" ifadeleriyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirirken, 79 yaşındaki Navruz Şafak "Fiyat düşer diye geldim akşam, ucuzundan aldım hep. Ucuz düşenden, kötüleri, ufaklarından" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına akşamüstü gelen yurttaşlar, fiyatların düşmesi nedeniyle bu saati tercih ettiklerini anlattı.

Pazarda alışveriş yapan bir yurttaş, "Bize göre biraz pahalı ama ne yapacaksın? Ortalık böyle. Millete de bir şey diyemiyorsun, satıcıya da alıcıya da. Allah yardım etsin hepimize" diye konuştu. Başka bir yurttaş, "2 kilogram bir şey alıyoruz 100 lira, 50 lira. Vallahi her şeyi alamıyorum" diye yakınırken, emekli bir yurttaş, "Fiyatlar çok pahalı. Aldığımız yok, geziyoruz. Bakarak gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"İnsan gibi yaşasın emekliler"

Emekli Fazıl Canpolat "Pazarda her şey ateş pahası. Biz emeklilere göre fiyatlar yüksek. O yüzden her şeyi alamıyoruz. Kısıtlı olarak alıyoruz, 1 kilogram alıyorsak yarım kilogram alıp çocuğumuza bir şey götürmek durumunda kalıyoruz. O yüzden bu pahalılığa bir son verilsin. Emeklilerin aylık durumları iyileştirilsin. İnsan gibi yaşasın emekliler" diye konuştu.

Bir emekli, pazara akşamüstü gelme nedenini "İşte bu saatlerde pazarcı düşürüyor. 50 liraya verdiğini 35 liraya düşürüyor. Ben de onu ucuz almak için geliyorum. Ancak ona yetiyor gücümüz, başka yok" şeklinde anlattı.

79 yaşındaki Navruz Şafak ise "30 liradan aşağı bir şey, meyve vermiyorlar hiç. Düşer diye geldim akşam. Alamadım, ucuzundan aldım hep. Ucuz düşenden, kötüleri, ufaklarından. Ötekiler iyisini alıyor, paralılar. Ezik değil de ufak... Bunları aşağı veriyor. Gündüz bunları düşürmedi, şimdi akşamüstü oluyor bunları düşürüyor. Şeftali mesela 30 liraya veriyordu. Bunu, bu da iyisi değil 15 liraya veriyor." dedi.