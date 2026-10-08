Kadirli'de hal esnafı korsan satış ve denetimsizlikten satış yapamadığını iddia etti - Son Dakika
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Kadirli'de hal esnafı korsan satış ve denetimsizlikten satış yapamadığını iddia etti

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Kadirli\'de hal esnafı korsan satış ve denetimsizlikten satış yapamadığını iddia etti
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafı, korsan satışlar ve denetim yetersizliği nedeniyle satış yapamadığını iddia etti. Mehmet Şabap iki gündür alışveriş yapamadıklarını, Remzi Şalvarcıoğlu işlerin kritik olduğunu, Aytaç Alıcı 2015'ten bu yana satışların düştüğünü belirtti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafı satış yapamamaktan dert yandı. Esnaf Mehmet Şabap, "Hal esnafı kan ağlıyor, gelen giden hiç yok, alışveriş yok. Müşteri girmiyor" dedi.

Kadirli'de hal esnafı satış yapamadığını dile getirdi. Korsan satışların bulunduğunu ve denetimin yetersiz olduğunu iddia eden esnaf, bu nedenle işlerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Esnaf Mehmet Şabap şöyle konuştu:

"Hal esnafı kan ağlıyor, gelen giden hiç yok, alışveriş yok. Müşteri girmiyor. Korsan satışlar var, dışarıda dağıtıyorlar. Pazarcılar dışarıda dağıtıyorlar, burada satış hiç yok. Ürünler Osmaniye'den geliyor, satış yok, gelen soran yok. İki günden beri hiç alışveriş yapamadık. Akaryakıt zamları da etkiliyor satışları. Mal pahalı olunca kimse gelmiyor."

"İŞ YOK GÜÇ YOK"

Esnaf Remzi Şalvarcıoğlu da, "Hal esnafının durumu şu anda ölü. İş yok, güç yok, burada hal esnaflarının durumları kritik durumda. Marketin bir tanesi buraya adımını atmıyor. Hepsi dışarıdan alıyor, çünkü denetim yok. Herkes salla başı al maaşını. Hale bir tane marketçi girmiyor, bir bakkalcı yine girmiyor. Kalanını boşver. Hal esnafı ne olacak? Böylece bitecek işte" dedi.

"DENETİM YOK"

Diğer bir esnaf Aytaç Alıcı ise şunları söyledi:

"Satışlarımız her sene daha da kötüye gidiyor. 2015 yılından itibaren satışlarımız her sene düştü, sebebi de denetimsizlik. Bugün pazarcı gidiyor Çorum'a 100-150 ton soğan alıyor, sadece nakliye masrafı ile buraya düşürüyor malı. Bu sefer bu malları götürüyor manava, markete, lokantalara, komple bu malları dağıtıyor. Bunu bir tane denetleyen kişi yok ülkemizde.

Bizim stoğumuza giren malı görüyorsunuz, oradan ekrana bütün girdilerimiz çıktılarımız sizde mevcut ama pazarcının ki mevcut mu? Marketçininki mevcut mu? Herhangi bir vatandaşınki mevcut mu? Adam emekli olmuş bir tane altına transit pikap almış buradan Göksun'a gitmiş armudu almış getirmiş, burada market market, bakkal bakkal dağıtıyor. Bir pazarcı veya üç beş pazarcı birleşiyor Mersin'e gidiyor domatesi yüklüyor, getiriyor burada, aralarında pay ediyorlar. Satamadıkları ürünleri de manav ve marketlere dağıtıyorlar. Bir tane denetim yok. Ama ufacık bir şey olduğunda hemen vergi denetimcileri halin kapısına geliyor, bizi tek tek denetliyorlar.

Ben bu adamlarla nasıl rekabet edeceğim? Ben stopaj veriyorum, KDV veriyorum, işçi çalıştırıyorum, vergi veriyorum o adamlarda bir şey yok ki. 150 ton soğan bildirimi yapmış, bu 150 ton soğan çıkmış mı? Var mı denetim? Bu bakanlığın açığı, bu denetimsizlikten dolayı bizim işlerimiz bitti, bitmeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA
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