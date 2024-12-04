Kadirli'de Piyango Bileti Satışı Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadirli'de Piyango Bileti Satışı Düşüyor

Geniş Video İzle

Alım gücü düşen vatandaşlar çeyrek bilet yerine çeyreğin çeyreğini sormaya başladı.

04.12.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde milli piyango bileti satan Muzaffer Sarıyıldırım, alım gücü düşen vatandaşların milli piyangonun yılbaşı özel çelişi için çeyrek bilet dahi alamadığını belirterek, "150 lira çeyrek, 300 lira yarım, tüm 600 lira. Ama insanlar 'çok pahalı' diyor. Çeyreğin çeyreğini sormaya başladılar artık" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde piyango bileti satan Muzaffer Sarıyıldırım, alım gücü düşen insanların çeyrek bilet yerine, çeyreğin çeyreğini almak istediklerini söyledi. Sarıyıldırım, şöyle konuştu:

"Kadirli'de Milli Piyango bayisiyim. Bu yıl satışlarımız başladı, hızla devam ediyor ama bileti pahalı diye almayanlar da var. 150 lira çeyrek, 300 lira yarım, tüm 600 lira. Ama insanlar 'çok pahalı' diyor. Çeyreğin çeyreğini sormaya başladı artık. '75 liram var bilet olur mu? 100 liram var bilet olur mu?' diyorlar. Biz de olmaz diyoruz yani bu standart bir fiyatı var biletlerin. Her yıl pazarlığa açık değil diyoruz ama insanların alım gücü olmadığından dolayı pazarlık yapıyor. Ucuz almaya çalışıyor ama veremiyoruz. Piyangonun da çeyreğinin çeyreği olur mu? Olmaz. İnsanların alım gücü yok, yazık."

Daha önceki ikramiye kazananların isimlerinin duyulmadığını söyleyen Sarıyıldırım, "Daha önceki biletlere ikramiye çıktı ama gizliden aldılar paraları. O yüzden bizim şeyimiz fazla yok. Kadirli'nin en meşhur yeri burası ilk bileti satan biziz burada, ilk başlayan biziz. Güvenilir bir biletçiyiz. İnsanlar buyursun gelsinler güvenli bilet alsınlar. Çeyreğin çeyreği yok, çeyrek var. Çeyrek bilet 150 lira" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Kadirli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Piyango Bileti Satışı Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
11:58 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
18:19 Oğuz Aydın’ın şöhreti ülke sınırlarını aştı Oğuz Aydın'ın şöhreti ülke sınırlarını aştı
18:15 İstanbul’da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü İstanbul'da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:52 Rusya Akdeniz’e indi Yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat Rusya Akdeniz'e indi! Yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat
17:43 Sivas’ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı Sivas'ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 13:13:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kadirli'de Piyango Bileti Satışı Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.