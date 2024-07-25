Yerel

Kadirli'de sağanak yağış ve fırtına: Caddeler göle döndü, ağaçlar kökünden söküldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ağaçlar fırtınadan dolayı kökünden söküldü.

Kadirli ilçesinde öğleden sonra başlayan ve 1 saat boyunca aralıksız yağan sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve binaları su bastı. Yağmur suyunun biriktiği Cemalpaşa Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi Sumbas ilçesi yolu ise trafiğe uzun süre kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolda çalışma başlattı. Öte yandan yağmur ile birlikte etkili olan fırtınada şehir merkezindeki bazı ağaçlar kökünden söküldü.