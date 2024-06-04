Seyyar karpuz satıcısı: Vatandaşlar dilim karpuz istiyor - Son Dakika
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Yerel

Seyyar karpuz satıcısı: Vatandaşlar dilim karpuz istiyor

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar karpuz satıcısı Erol Diler, alım gücü düşen vatandaşların dilim karpuz istediğini belirtti. Diler, dilim karpuz isteğini ilk defa duyduğunu söyledi ve ekonomik zorluklar nedeniyle bazı vatandaşlara dilim karpuz verdiğini ifade etti.

04.06.2024 12:46
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar karpuz satıcısı Erol Diler, vatandaşların dilim karpuz istediğini söyledi. Diler, "Yarım karpuz gördük duyduk, çeyrek karpuz diye duyduk ama bir de vatandaşlarımız bize diyor ki, dilim karpuz istiyorlar. Dilim karpuz ben ilk defa yeni duyuyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar karpuz satıcısı Erol Diler, alım gücü düşen vatandaşların dilim karpuz sorduğunu ifade etti.

"Dilim karpuzu ilk defa duydum"

Erol Diler şunları söyledi:

"Yıllardır karpuz yapıyoruz Kadirli'de. Karpuz sezonumuz başlamıştır. Yarım karpuz gördük duyduk, çeyrek karpuz diye duyduk ama bir de vatandaşlarımız bize diyor ki, dilim karpuz istiyorlar. Bu vatandaşlara böyle ne oldu? Dilim karpuz ben ilk defa yeni duyuyorum. Karpuzlarımız şu anda çok güzel, vatandaşlarımız dilim karpuza kadar düştü. Ekonomimiz çok kötü durumda. Biz hayrımıza tutuyoruz veriyoruz dilim karpuz isteyenlere. Karpuzumuz şu an da 10 lira kilosu. Vatandaşlarımıza çok güzel uygun yani ama işte bazı vatandaşlarımız parası olmadığından geliyorlar bizden dilim karpuz istiyorlar biz de tutup veriyoruz, canı çektiğinden. İşte ne yapalım bazı insanlarımız işte alamıyor. Gücü olmuyor. Para gücü olmadığından veriyoruz."

Seyyar karpuz satıcısı: Vatandaşlar dilim karpuz istiyor
Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seyyar karpuz satıcısı: Vatandaşlar dilim karpuz istiyor - Son Dakika

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