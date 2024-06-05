Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su kesintisine tepki - Son Dakika
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su kesintisine tepki

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su kesintisi nedeniyle vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyor. Mahalle sakinleri, içme suyu bulamadıklarını, tuvaletlerinde su olmadığını ve temizlik yapamadıklarını belirtiyor. Susuzluktan dolayı çamaşırlarının koktuğunu ve satın alacak paralarının olmadığını dile getiren vatandaşlar, Kadirli Belediyesi'nden çözüm bekliyor.

05.06.2024 13:05  Güncelleme: 13:56
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su kesintisine vatandaşlar tepki gösterdi. Hamide Bülbül, "Biz bir susuzluktan ne yapacağız, ne edeceğiz? Biz susuzluktan kokuyoruz. Şimdi tuvaletlerimiz koktu, banyo yapamıyoruz, çamaşırımız kokuyor, biz ne yapacağız? Satın alacak para yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit İbrahim kundakçı Mahallesi'nde vatandaşlar sularının akmadığını belirtti. Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden Veli Durmuş, "5 günden beri suyumuz yok. İçme suyumuz yok. Tuvaletlerimiz de dahi su yok. Bakkallarda dahi içme suyu bulamaz olduk. Satın alacağız, gücümüz yok. Susuz kaldık. Şu çağda susuz kalmak ne demektir. Çoluğumuz çocuğumuz tümüyle susuz kaldık. Mahalle olaraktan hiçbirimizin evinde su yok" diye konuştu.

Mehmet Bülbül ise "Demin de aradık bize su vermiyorlar. Haftaya yaklaştı. Burası yaz geldiği zaman bir hafta da su gelmiyor buraya. Bunun bir çaresi lazım. Devamlı su verilmesi gerekiyor. Suyu, bulabilirsek arabayla çarşıdan başka yerlerden temin etmeye çalışıyoruz, eğer bulabilirsek. Ben KOAH hastasıyım, ben bunu yapamıyorum. Su ihtiyacımız var, buna bir çare baksınlar. Suyumuzu versinler" dedi.

"Susuzluktan kokuyoruz"

Hamide Bülbül, "Biz bir susuzluktan ne yapacağız, ne edeceğiz? Bunun bir çaresi lazım. Biz susuzluktan kokuyoruz. Suyumuz yok. Biz ne yapacağız? Şimdi tuvaletlerimiz koktu, banyo yapamıyoruz, çamaşırımız kokuyor, biz ne yapacağız? Satın alacak para yok. Paramız da yok" diye konuştu.

Şükran Kolutek ise "Kadirli Belediyesi'nin bu su işlerine bakmasını istiyorum. Susuz olmuyor, hayat olmuyor. 5 günden beri suyumuz yok. Su olmayınca hayat olmuyor. 3 günden beri belediyeyi arıyorum ' ilgileneceğiz takviye edeceğiz yapacağız' ama beş gündür biz perişanız" dedi.

"Bir haftadır suyumuz yok"

Hacer Topal, "Sürekli gelmiyor suyumuz. Bir haftadan beri de suyumuz yok. Her şeyle perişanlık" şeklinde konuştu.

Zeynep Durmuş, "Hastayım kalkamıyorum, kimsem de yok. 10 günden 15 günden beri de yatıyorum suyum da yok. Kirimden de koktum. Evimde de bakanım da kimsecik yok. Bakkallardan alanım da yok, yalnızım. Komşulara diyorum Allah rızası için getirirlerse o. Başka eşim de yok getirelim de yok" diye belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su kesintisine tepki - Son Dakika

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