Kadirli Depremzedeler Aidat Yükünden Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadirli Depremzedeler Aidat Yükünden Şikayetçi

29.05.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli'deki depremzealar aidatların yüksekliğinden yakınıyor, geçim sıkıntısı çekiyorlar.

(OSMANİYE) -Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde deprem evlerinde oturan vatandaşlar aidatların yüksek olmasına tepki gösterdi. Bir depremzede vatandaş, "Aidatımız yüksek, biz bir engelli maaşıyla geçim yapıyoruz. Aidat yüksek ödeyemiyorum ben. Evi mi geçindireyim onu mu yatırayım" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Benim bir gelirim yok. Eşimden dolayı 8 bin lira bir aylık alıyorum. Ben yetiştiremiyorum" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Mezretli Köyü'nde depremzedeler için yapılan deprem evlerindeki vatandaşlar aidatların yüksek olmasından şikayet etti.

"AİDATLAR EN BÜYÜK SORUN"

Aidatların yüksekliğinden şikayet eden bir depremzede vatandaş şöyle konuştu:

"Biz depremzede evlerinde oturuyoruz, çeşitli sorunlarımız var. Yönetimle ilgili bir sürü sıkıntılarımız var ne dile getirebiliyoruz ne kimseyle muhatap olabiliyoruz. Dört gündür arıyoruz her türlü aramamıza rağmen ne karşılık veren var ne gelen var. Biz Allah'a emanet yaşayan bir ortamdayız şu an. Aidatlar en büyük sorun her ay aidata zam yapılıyor şu an bin 490 lira diye mesaj çekmişler bize. Kat Mülkiyet Kanunu 35. madde der ki tamam 'dışarıdan profesyonel biri seçilebilir' ama bunu kat malikleriyle belirler. Bize sormadan bunları seçmişler buraya getirmişler ama biz şu an perişanız, kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Örnek vereyim TOKİ dairesi de bunu biliyor, Adıyaman 400 lira ödüyor, Malatya 400 lira ödüyor, buradaki eski TOKİ 600 lira ödüyorlar. Biz hem depremizeyiz üçte ikiyi devletin karşılaması gerekirken bize bin 500 lira gibi bir aidat dayatmaları kanunu aykırıdır."

"ÖDEYEMİYORUM"

Depremzede engelli vatandaş da "Aidatımız yüksek, biz bir engelli maaşıyla geçim yapıyoruz. Aidat yüksek ödeyemiyorum ben. Evi mi geçindireyim onu mu yatırayım" dedi.

Bir başka depremzede ise, "Aidatlarımız çok yüksek, ısınma ödüyoruz sürekli. Ödediğimiz fatura tekrar geriye dönük olarak geldi mesela. Bununla ilgili şikayetçiyiz. Aidatımız bin 200 lira. Isınma geldi mesela 2 bin liranın üzerinde 2 bin 500 lira yaklaşık. Her ay böyle şikayetçiyiz hem aidatın yüksek oluşundan hem de ısınmaların fazla oluşundan" diye konuştu.

"ISINMA PARASI ÇOK GELİYOR"

Yaşlılık maaşı ile geçinen bir depremzede, "Ben yaşlılık maaşı alıyorum, buranın aidatı çok. Kışın ısınamadık üşüdük. Yakıt parası çok geliyor ödeyemiyorum durumum da iyi değil çok geliyor, bin 200 lira. Biz aidatın düşünmesini istiyoruz. Isınma parası çok geliyor bu son ay 2 bin küsür lira geldi" ifadelerini kullandı.

Maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden diğer bir depremzede de "Benim bir gelirim yok, benim eşim yok. Ben eşimden dolayı 8 bin lira bir aylık alıyorum. Ben yetiştiremiyorum, başka da bir gelirim yok. Her türlü sıkıntıdayız aidatları çok yüklü getiriyorlar. Talebimiz aidatların düşük olması" dedi.

"AİDATLARIN DÜŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Bir başka depremzede, "Eşyalarımız gitmiş, her şeyimiz gitmiş biz ortada kalmışız. Bir de aidatlar fazla yani çok sıkıntıdayız. Bu aidatların düşmesini istiyoruz" dedi.

Diğer bir depremzede, "Aidatımızdan hep şikayetçiyiz. Hiçbir hizmetimiz yok. Lağım kokusundan duramıyoruz, sık sık sularımız kesiliyor. Televizyonumuz ara lambalarla beraber evimizin elektrikleri gidiyor. Bize 12 bin küsür lira ceza yazmışlar. Zaten depremzedeyiz, üç sene ben çocuğumun dükkanında ikinci katta yattım psikolojim bozuldu, üç sene ağladım. Bu yönetimin eline mi düştük biz yani kimin elindeyiz. Kime güveneceğiz, hakkımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli Depremzedeler Aidat Yükünden Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Görüntü bugün kaydedildi Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:46
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:21:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kadirli Depremzedeler Aidat Yükünden Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.